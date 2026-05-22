Graz-Wahl: „Das Auto hatte jahrzehntelang Vorrang“, so Schwentner

Kurz vor der Graz-Wahl am 28. Juni wollten Leser von 5 Minuten Klartext: Wie geht es mit Verkehr, Radwegen, Sicherheit und der Innenstadt weiter? Vizebürgermeisterin Judith Schwentner stellte sich nun diesen Fragen .

Kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni wird in Graz intensiv über Verkehr, Lebensqualität, Sicherheit und Stadtentwicklung diskutiert. 5 Minuten hat deshalb direkt bei Lesern nachgefragt: Welche Fragen wollt ihr Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wirklich stellen? Die Resonanz war groß und die Themen klar. Im Mittelpunkt standen vor allem Radwege, Parkplatzverlust, Baustellen, Sicherheit und die Zukunft der Stadt. Nun hat sich die Grünen-Politikerin den Fragen gestellt.

„Am Ende muss es für die Menschen einfacher werden“

Kaum ein Thema polarisiert derzeit so stark wie die Umgestaltung der Stadt. Neue Radwege, geänderte Verkehrsführungen und weniger Parkplätze sorgen regelmäßig für Diskussionen. Viele Leser wollten wissen, ob Judith Schwentner die zunehmende Kritik nachvollziehen könne. Ihre Antwort fällt deutlich aus: „Wir alle gehen unterschiedlich mit Veränderungen um. Viele empfinden die neuen Wege als Erleichterung, andere sind noch skeptisch.“ Gleichzeitig betont sie, dass Graz sich verändern müsse, damit die Stadt auch in Zukunft lebenswert bleibe. Besonders wichtig sei ihr dabei eines: „Am Ende muss es für die Menschen einfacher werden und genau daran arbeiten wir Schritt für Schritt.“

Streitpunkt Verkehr: „Früher hatte das Auto Vorrang“

Immer wieder drehten sich Leserfragen um den Umbau der Verkehrsflächen. Viele Grazer kritisieren Parkplatzverluste und Baustellen, andere begrüßen mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger. Schwentner verteidigt den eingeschlagenen Kurs: „Jahrzehntelang hatte das Auto Vorrang in der Stadtplanung.“ Heute brauche es eine „faire Aufteilung des begrenzten Platzes“. Dabei gehe es auch um sichere Schulwege, mehr Grünflächen und besseren öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig räumt sie ein, dass nicht alles perfekt gelaufen sei. „Damit alle gut durch den Alltag kommen, braucht es jetzt eine faire Aufteilung des begrenzten Platzes in unserer wachsenden Stadt. Da geht es darum, dass Kinder sicher in die Schule radeln können, dass Menschen keinen Hitzschlag auf Plätzen im Sommer bekommen und Betriebe auch mit den Öffis schnell erreichbar sind“, so Schwentner. Gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass Veränderungen Mut bedarf: „Wenn wir Plätze jetzt nicht begrünen, werden sie zunehmend zu unerträglichen Hitzeinseln. Wenn wir jetzt Geh- und Radwege sowie Öffis nicht ausbauen, kommt unsere wachsende Stadt bald an ihre Grenzen. Wenn wir jetzt nicht in regionale erneuerbare Energie investieren, bleiben wir abhängig von den völlig unberechenbaren Preisen der Fossilen. Wir gestalten heute die Stadt von morgen und das ist eine Stadt für alle.

Schwentner sieht Onlinehandel als Hauptproblem

Besonders emotional wurde es beim Thema Innenstadt und Handel. Zahlreiche Unternehmer beklagen sinkende Frequenzen und schwierige Bedingungen. Die Vizebürgermeisterin widerspricht jedoch der Darstellung, dass allein die Verkehrspolitik verantwortlich sei. „Die größte Herausforderung für den Handel ist der Onlinehandel – das sehen wir weltweit“, sagt Schwentner. Gleichzeitig verweist sie auf stabile Besucherzahlen in der Innenstadt. Ihr Ziel sei es, Graz als „schönstes Shoppingcenter unter freiem Himmel der Steiermark“ weiterzuentwickeln.

Sicherheits-Sorgen wegen E-Scootern und Radfahrern

Ein weiteres großes Thema: die Sicherheit älterer Menschen im Straßenverkehr. Viele Leser schilderten Unsicherheit im Umgang mit E-Scootern und schnellen Radfahrern. Schwentner zeigt Verständnis: „Diese Sorgen nehme ich sehr ernst. Gerade ältere Menschen müssen sich im öffentlichen Raum sicher fühlen können.“ Sie verweist dabei auf getrennte Verkehrswege, sichere Querungen und Verkehrsberuhigungen. Besonders stolz zeigt sie sich auf eine Änderung bei E-Mopeds: „Ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein dürfen.“

Laimburggasse bleibt emotionales Thema

Auch die Umgestaltung der Laimburggasse beschäftigt viele Grazer weiterhin. Kritik gibt es vor allem wegen wegfallender Parkplätze und neuer Verkehrsführungen. Schwentner verweist auf einen umfangreichen Beteiligungsprozess mit mehr als 1.100 Teilnehmern. „Auch wenn einige wenige sehr laut sind, begrüßt die Mehrheit diese Neugestaltung“, sagt sie. Im Zentrum stehe vor allem die Sicherheit für Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg.

Was würde Judith Schwentner in ihren letzten fünf Minuten beschließen?

Zum Abschluss wurde die Vizebürgermeisterin mit einer ungewöhnlichen Frage konfrontiert: Welchen Beschluss würde sie fassen, wenn sie nur noch fünf Minuten politische Macht hätte? Ihre Antwort kam ohne Zögern: den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und erneuerbarer Energie. Konkret nennt sie die Linien 2 und 8. „Das sind die größten Hebel dafür, dass die Menschen in Graz auch morgen und übermorgen gut leben können.“