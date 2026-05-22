Holding Graz passt Sport-Sponsorings an

Die Holding Graz will ihre Sport-Sponsorings anpassen. Das sorgt nun für Kritik und eine politische Debatte in Graz.

Die Holding Graz will ihre Sport-Sponsorings anpassen. Das sorgt nun für Kritik und eine politische Debatte in Graz.

Die Holding Graz will ihre Sponsoringaktivitäten künftig genauer prüfen und weiterentwickeln. Hintergrund seien die aktuelle wirtschaftliche Lage und die budgetären Rahmenbedingungen. Ziel sei laut Holding ein ausgewogenes, transparentes und zukunftsorientiertes Sponsoringmodell für Graz. Für ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner sind die angekündigten Kürzungen im Sportbereich aber ein schwerer Schlag. Er kritisiert vor allem die rot-rot-grüne Koalition unter Bürgermeisterin Elke Kahr. „Wer beim Sport kürzt, trifft am Ende Kinder, Gesundheit und Ehrenamt“, sagt Hohensinner.

©Markus Jöbstl ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner kritisiert die geplanten Kürzungen bei Sport-Sponsorings der Holding Graz.

Vereine betroffen

Aus Sicht Hohensinners gehe es nicht nur um Profisportler. Er sieht die Substanz des Grazer Sports betroffen. Sportvereine würden jeden Tag wichtige Arbeit leisten – etwa mit Kindern und Jugendlichen, bei Integration, im Sozialbereich und für die Gesundheit. Besonders kritisch sieht Hohensinner, dass Sportvereine laut seinen Angaben immer stärker zu Bittstellern würden. Gleichzeitig würden gewachsene Strukturen Schritt für Schritt kaputtgespart. Die geplanten Kürzungen bei Sport-Sponsorings sollen laut seiner Kritik zwischen 10 und 50 Prozent liegen.

Streit ums Geld

Hohensinner verweist auch auf andere Ausgaben innerhalb der Holding Graz. Er nennt ein Neutorgassenfest um 200.000 Euro sowie Werbekampagnen um mehr als 300.000 Euro, etwa „Graz baut aus“ oder Entsorgungskampagnen. Für ihn zeigt das eine falsche Prioritätensetzung. Dazu komme laut Hohensinner, dass das Sportbudget der Stadt Graz seit Beginn dieser Gemeinderatsperiode trotz starker Teuerung um rund eine Million Euro reduziert worden sei. Es liege mittlerweile nur noch bei rund 4,5 Millionen Euro. Gleichzeitig kritisiert er Projekte wie den Umbau der Kaiserfeldgasse oder eine Müllverbrennungsanlage.

Holding erklärt Schritt

Die Holding Graz betont dagegen ihr langjähriges Engagement in Sport, Kunst und Kultur, Sozialem, Gesellschaft sowie Wissenschaft. Dieses gesellschaftliche Engagement sei ein zentraler Teil des Selbstverständnisses als kommunales Unternehmen und solle auch künftig wichtig bleiben. Anpassungen soll es laut Holding im Bereich des professionellen Eishockey- und Fußballsports geben. Diese Maßnahmen sollen die Stabilität des gesamten Sponsoringportfolios sichern. Kleinere und mittlere Vereine wie UVC, HSG oder UBI müssten demnach keine wesentlichen Kürzungen hinnehmen.

Antrag angekündigt

Hohensinner wirft der Stadtregierung eine Doppelmoral vor. Vor wenigen Wochen habe man noch mehr Geld vom Land für Sport und Kultur gefordert. Nun würden im eigenen Verantwortungsbereich selbst Kürzungen vorgenommen. Die Volkspartei will im kommenden Gemeinderat reagieren. Hohensinner kündigt einen dringlichen Antrag an, um die Kürzungen zu bekämpfen. „Es braucht hier dringend einen Kurswechsel“, sagt er.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert