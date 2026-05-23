„Eigentum darf kein Luxus sein“ – NEOS fordern Änderungen

Die Stadt wächst und immer mehr junge Menschen ziehen für Studium, Ausbildung und Arbeit nach Graz. Doch die Preise für Eigentum steigen seit Jahren deutlich schneller als die Einkommen. Für viele sei Eigentum laut den NEOS längst außer Reichweite geraten. Für die Partei sei das nicht mehr hinnehmbar, weshalb ein Dringlichkeitsantrag in den Gemeinderat eingebracht wurde, mit dem Gemeinde-Starterwohnungen mit Kaufoption für junge Grazer geprüft werden sollen.

„Nicht, weil sie das wollen, sondern weil ihnen das nötige Geld fehlt“

„Viele junge Menschen starten heute mit Miete statt Eigentum – nicht, weil sie das wollen, sondern weil ihnen das nötige Geld fehlt. Damit rückt der Traum der eigenen vier Wände zwangsweise weiter in die Ferne“, betont NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner. Genau deshalb würde es Modelle brauchen, die leistbares Wohnen mit einer realistischen Perspektive auf Eigentum verbinden.

Modelle sollen geprüft werden

Vorbild dafür sind aus Sicht der NEOS bestehende Modelle wie geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption, bei denen junge Menschen vergleichsweise günstig wohnen und die Wohnung später kaufen können. Solche Modelle sollen nun auch in der Stadt Graz geprüft und verstärkt für junge Grazer umgesetzt werden. „Es geht um mehr als nur um ein Dach über dem Kopf. Es geht um Sicherheit, Planbarkeit und die Chance, sich in Graz etwas aufzubauen“, so Pointner.