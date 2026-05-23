Militärmusikfestival 2026 begeisterte tausende Besucher in Graz

Tausende Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen Tagen das Militärmusikfestival 2026 in der Grazer Stadthalle besucht. Neben musikalischen Höhepunkten stand dabei auch der karitative Zweck im Mittelpunkt.

Das Österreichische Bundesheer, das Land Steiermark und der ORF luden in den vergangenen zwei Tagen zahlreiche musikbegeisterte Besucherinnen und Besucher zum Militärmusikfestival 2026 zugunsten von LICHT INS DUNKEL in die Stadthalle Graz ein. Das Festival bot den über 9.000 Besucherinnen und Besuchern am 21. Mai 2026 eine öffentliche Generalprobe und am 22. Mai die festliche Aufführung – beide Abende wurden zu einem außergewöhnlichen musikalischen Erlebnis für Jung und Alt. Durch das Programm führten Kathrin Ficzko und Norbert Oberhauser.

Über 700 Musiker spielten für den guten Zweck

Die Besucherinnen und Besucher erlebten eine fulminante Show mit über 700 Musikerinnen und Musikern. Neben den sieben österreichischen Militärmusiken wirkten die steirische Popband „Alle Achtung“ sowie „Schick Sisters & Opus Band“ mit. Als Choreograf für die zahlreichen Show-Einlagen konnte der Miliz-Experte und Dancing Star Willi Gabalier für das Militärmusikfestival 2026 gewonnen werden. Gemeinsam mit seiner Frau Christiana und rund 30 Tanzpaaren verzauberten sie die musikalischen Darbietungen mit akrobatischen Tanzeinlagen.

Tanner: „Militärmusik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Tradition“

Ein weiteres Highlight waren unter anderem die Auftritte der Trachtenmusikkapelle Ottendorf und der Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf, die gemeinsam mit den Militärmusiken im Rahmen einer musikalischen Darbietung das Publikum begeisterten. Gemeinsam boten alle beteiligten einen eindrucksvollen Einblick in die musikalische Welt des Bundesheeres. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte dazu: „Es war mir eine große Freude, gemeinsam mit so vielen musikbegeisterten Menschen dieses außergewöhnliche Festival zu erleben. Die Militärmusik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Tradition und trägt maßgeblich zur kulturellen Vielfalt Österreichs bei. Ich danke allen Musikerinnen und Musikern für ihren Einsatz und die Leidenschaft, mit der sie das Publikum begeistert haben.“