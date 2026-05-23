Gemeinderatswahl: FPÖ Graz kandidiert in allen 17 Bezirken

Die FPÖ Graz wird bei der kommenden Gemeinderatswahl in allen 17 Grazer Bezirken kandidieren. Mit engagierten Teams vor Ort wollen die Freiheitlichen die Anliegen der Grazer Bevölkerung direkt in die Stadtpolitik einbringen. Spitzenkandidat ist René Apfelknab, der als langjähriger Kommunalpolitiker und Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Straßgang über umfassende Erfahrung verfügt. „Wir wollen in allen 17 Bezirken präsent sein und den Menschen eine starke patriotische Stimme geben. Graz braucht wieder Politik mit Hausverstand, Sicherheit und Nähe zu den Bürgern“, betont Apfelknab. Die FPÖ Graz sieht die Kandidatur in sämtlichen Bezirken als klares Signal für Aufbruch und Geschlossenheit. Ziel sei es, in allen Teilen der Stadt sichtbar und ansprechbar zu sein sowie die Interessen der Grazer konsequent zu vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 10:36 Uhr aktualisiert