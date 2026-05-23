Ärztekammer warnt: Kürzungen bei Med Uni Graz treffen direkt die Patienten

Die Ärztekammer für Steiermark spricht sich deutlich gegen mögliche Kürzungen an der Medizinischen Universität Graz aus und warnt vor Auswirkungen auf die medizinische Versorgung im Land.

„Wenn wir heute die Ausbildungsplätze kürzen, haben wir morgen keine Ärzte“

Die Med Uni Graz sei ein zentraler Bestandteil der steirischen Maximalversorgung und unverzichtbar für die Behandlung schwerer und komplexer Fälle, heißt es seitens der Kammer. Rund 600 Ärztinnen und Ärzte seien dort im Einsatz, ein Großteil davon direkt in der Patientenversorgung am LKH-Universitätsklinikum Graz – etwa in Notaufnahmen, auf Stationen und im Operationsbereich. „Wer jetzt den Rotstift bei der Medizinischen Universität ansetzt, beschädigt die Akutversorgung von heute und gefährdet die Versorgung von morgen“, betont Dr. Michael Sacherer, Präsident der Ärztekammer für Steiermark. „Wenn wir heute die Ausbildungsplätze kürzen, haben wir morgen keine Ärzte. Das ist keine Warnung, das ist Mathematik“, bringt er es auf den Punkt.

Nicht nur Spitalsbereich betroffen

Auch Dr. Gerhard Posch, Obmann der Kurie Angestellte Ärzte, sieht die Situation äußerst kritisch. Der Dienstbetrieb an Universitätskliniken ist bereits jetzt angespannt, weitere Kürzungen gefährden seine Aufrechterhaltung. „Die Kolleginnen und Kollegen am LKH arbeiten an der Belastungsgrenze. Wer jetzt Stellen kürzt, kürzt nicht abstrakt, er kürzt die Versorgung am Bett, in der Nacht, im Notfall“, so Posch. Die Ärztekammer weist zudem darauf hin, dass Auswirkungen nicht nur den Spitalsbereich betreffen würden. Auch der niedergelassene Bereich sei abhängig von der Ausbildung an der Universität, da dort der ärztliche Nachwuchs für das gesamte Bundesland ausgebildet werde.

„Wer glaubt, diese Kürzungen treffen nur die Uniklinik, hat das System nicht verstanden“

Die Steiermark hat in den letzten Jahren erheblich investiert, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken: Stipendienmodelle, Lehrpraxenförderung, Ausbildungskooperationen zwischen Med Uni Graz und KAGes. Diese Maßnahmen verlieren ihre Wirkung, wenn gleichzeitig die Universität, die den Nachwuchs ausbildet, ausgehöhlt wird. Was an der Uniklinik nicht ausgebildet wird, fehlt später in den Ordinationen und in der Versorgung im gesamten Bundesland, so die Kritik. „Wer glaubt, diese Kürzungen treffen nur die Uniklinik, hat das System nicht verstanden. Was dort nicht ausgebildet wird, fehlt morgen in jeder Ordination, in jedem Dorf, bei jedem Patienten, der einen Arzt braucht“, zeichnet Prof. Dr. Dietmar Bayer, Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte ein dramatisches Bild. Gleichzeitig wird anerkannt, dass Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen grundsätzlich notwendig sein können. Diese dürften jedoch nicht an Stellen ansetzen, die unmittelbar die Versorgung der Patientinnen und Patienten betreffen, so die Kammer.