LKW blieb in Unterführung stecken: Fahrer verletzt

Ein Lkw-Unfall in einer Unterführung der Feldkirchner Straße hat gestern einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Lenker wurde verletzt, die Feuerwehr musste das Fahrzeug aufwendig bergen und die Straße sichern.

Durch den heftigen Aufprall wurde das Führerhaus des Fahrzeugs gegen die Decke der Unterführung gedrückt und dabei stark beschädigt.

Durch den heftigen Aufprall wurde das Führerhaus des Fahrzeugs gegen die Decke der Unterführung gedrückt und dabei stark beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall in Feldkirchen bei Graz am Freitag, 22. Mai, ist ein Lkw in einer Unterführung der Feldkirchner Straße stecken geblieben. Der Lenker wurde dabei verletzt und vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.

Feuerwehreinsatz nach Unfall in Feldkirchner Unterführung

Durch den heftigen Aufprall wurde das Führerhaus des Fahrzeugs gegen die Decke der Unterführung gedrückt und dabei stark beschädigt. Die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und übernahm die Bergung des Lkw. Mit Unterstützung eines Rüstlöschfahrzeugs und einer Seilwinde konnte das Fahrzeug zunächst in eine geeignete Position gebracht und anschließend mit einer Abschleppstange aus der Unterführung gezogen werden. Danach wurden Trümmerteile entfernt und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

©FF Feldkirchen bei Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 12:25 Uhr aktualisiert