E-Scooter kollidiert mit Auto: Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Wetzelsdorf sind am Freitagabend eine Pkw-Lenkerin und eine E-Scooter-Fahrerin zusammengestoßen. Die Polizei bittet nun aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Hergang um Zeugenhinweise.

Gegen 21.15 Uhr kam es am Freitagabend im Kreuzungsbereich Straßganger Straße/Lissäckerstraße (Graz/Bezirk Wetzeldorf) zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 82-jährige Pkw-Lenkerin nach rechts in die Lissäckerstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit dürfte eine 26-jährige E-Scooter-Lenkerin die Kreuzung in derselben Fahrtrichtung geradeaus überqueren haben wollen. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in das UKH Graz. Am E-Scooter entstand Sachschaden, am Pkw entstand kein Schaden.

Polizei bittet um Hinweise

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I unter der Telefonnummer 059133/654110 erbeten.