SK Sturm Graz: Ammar Helac verstärkt Torhüter-Team

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Ammar Helac bekannt. Der 27-jährige Torhüter kommt nach Auslaufen seines Vertrages beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der ehemalige österreichische U21-Teamspieler stand in seiner Karriere neben Hartberg unter anderem bei Altach, Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz unter Vertrag und absolvierte neben neun Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga auch 69 Spiele in der 2. Liga.

„Die Chance, zu einem österreichischen Topklub wie Sturm Graz zu wechseln, muss man ergreifen“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Wir waren für die kommenden Jahre auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der die Konstante neben den jungen Tormanntalenten um ihn herum werden soll. Mit Ammar Helac konnten wir genau dieses Profil erfüllen – er bringt Erfahrung in der ersten und zweiten Liga mit, verkörpert Professionalität sowie eine hervorragende Einstellung und wird sich perfekt in unser Torhüterteam einbringen können.“ Ammar Helac selbst ergänzt: „Die Chance, zu einem österreichischen Topklub wie Sturm Graz zu wechseln, muss man ergreifen. Ich freue mich sehr, ab Sommer hier loszulegen, meine Qualitäten in das Torhüterteam einzubringen und gemeinsam hart daran zu arbeiten, täglich besser zu werden und die Ziele der Mannschaft zu erreichen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert