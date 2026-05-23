Von Hartberg nach Graz: Jürgen Heil wird ein „Schwoaza“

Der SK Sturm Graz hat am Samstag die Verpflichtung von Jürgen Heil bekanntgegeben. Der 29-jährige Steirer wechselt nach dem Ende seines Vertrags beim TSV Hartberg ablösefrei zum österreichischen Meister. Heil war in der vergangenen Saison eine wichtige Stütze der Hartberger und kam in 29 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte der flexibel einsetzbare Spieler drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Künftig soll er bei Sturm vor allem mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit überzeugen.

Heil: „Wenn man als Steirer die Möglichkeit bekommt…“

Jürgen Heil betont selbst: „Die Entscheidung, den TSV Hartberg zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber wenn man als Steirer die Möglichkeit bekommt, für das fußballerische Aushängeschild des Landes zu spielen, muss man diese Chance ergreifen. Der SK Sturm hat immer große Ambitionen, ich will mit meinen fußballerischen Qualitäten, aber auch mit meiner Einstellung und Mentalität vorangehen und dabei helfen, dass der Klub erfolgreich ist.“