Frontalcrash forderte zwei Verletzte: Frau in Fahrzeug eingeklemmt

Am Samstagmittag, 23. Mai 2026, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zwei Pkw-Lenkerinnen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 12 Uhr ereignete sich auf der L302 (Judendorfer Straße) in Gratwein (Bezirk Graz-Umgebung) ein Verkehrsunfall. Ersten Erhebungen zufolge kollidierte eine 32-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung frontal mit dem Fahrzeug einer 67-jährigen Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Frau in Fahrzeug eingeklemmt

Die 32-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Die 67-Jährige konnte von einem Passanten aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, das Österreichische Rote Kreuz samt Notarztteam sowie vier Polizeibedienstete. Die L302 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.