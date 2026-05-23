Schwerer Frontalzusammenstoß auf der L302: Zwei Verletzte in Gratwein

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L302 in Gratwein wurden am Samstagmittag zwei Frauen verletzt. Eine Lenkerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Nach dem schweren Unfall auf der Judendorfer Straße waren die Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Nach dem schweren Unfall auf der Judendorfer Straße waren die Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Auf der Judendorfer Straße (L302) im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 12 Uhr stießen die Fahrzeuge einer 32-jährigen und einer 67-jährigen Frau, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung, frontal zusammen.

Beide Personen im Krankenhaus

Die 32-jährige Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt flog sie ein Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz. Die 67-jährige Fahrerin wurde von einem Passanten aus dem Auto gerettet und vom Roten Kreuz in das UKH Graz transportiert – auch sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Während des Einsatzes war die L302 komplett gesperrt. Vor Ort waren 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, das Rote Kreuz mit Notarzt sowie vier Polizeibedienstete. Zum genauen Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.