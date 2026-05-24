Auto beschlagnahmt! 18-Jähriger rast mit 119 km/h durch 50er-Zone

Am Samstagabend, 23. Mai 2026, wurde ein Pkw-Lenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Gegen 20:30 Uhr wurde bei einem 18-jährigen Pkw-Lenker in der Triester Straße in Graz/Puntigam mittels Lasermessung eine Geschwindigkeit von 119 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert