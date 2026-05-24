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Auto beschlagnahmt! 18-Jähriger rast mit 119 km/h durch 50er-Zone
Am Samstagabend, 23. Mai 2026, wurde ein Pkw-Lenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Gegen 20:30 Uhr wurde bei einem 18-jährigen Pkw-Lenker in der Triester Straße in Graz/Puntigam mittels Lasermessung eine Geschwindigkeit von 119 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert
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