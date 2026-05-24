Fast 100 km/h zu schnell unterwegs: Polizei verfolgt Raser
Samstagabend, 23. Mai 2026, verfolgte eine Polizeistreife einen Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Kurz nach 20.30 Uhr konnte eine Polizeistreife einen Pkw in der Triester Straße in Graz/Puntigam mit sehr hoher Geschwindigkeit wahrnehmen. Bei der anschließenden Verfolgung wurde von den Beamten eine Höchstgeschwindigkeit 143 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Bei der darauffolgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 33-jährigen Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.
Auto beschlagnahmt! 18-Jähriger rast mit 119 km/h durch 50er-Zone
In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem weiteren Vorfall dieser Art. Bei einem 18-jährigen Pkw-Lenker, ebenfalls in der Triester Straße in Graz/Puntigam, wurde mittels Lasermessung eine Geschwindigkeit von 119 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.