Fast 100 km/h zu schnell unterwegs: Polizei verfolgt Raser

Kurz nach 20.30 Uhr konnte eine Polizeistreife einen Pkw in der Triester Straße in Graz/Puntigam mit sehr hoher Geschwindigkeit wahrnehmen. Bei der anschließenden Verfolgung wurde von den Beamten eine Höchstgeschwindigkeit 143 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Bei der darauffolgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 33-jährigen Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Auto beschlagnahmt! 18-Jähriger rast mit 119 km/h durch 50er-Zone

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem weiteren Vorfall dieser Art. Bei einem 18-jährigen Pkw-Lenker, ebenfalls in der Triester Straße in Graz/Puntigam, wurde mittels Lasermessung eine Geschwindigkeit von 119 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.