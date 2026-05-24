Tragischer Forstunfall: Arbeitskollege findet 47-Jährigen tot im Wald

Bei Forstarbeiten im Bezirk Graz-Umgebung ist am Samstagnachmittag ein 47-jähriger Mann tödlich verunglückt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den Arbeiter jede Hilfe zu spät.

Kurz vor 16 Uhr war ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung gemeinsam mit Arbeitskollegen mit Forstarbeiten in St. Veit (Graz-Umgebung) beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 47-Jährige alleine mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt.

Von Baum erfasst: Arbeitskollege findet toten 47-Jährigen

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Mann vom Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein. Einer seiner Arbeitskollegen fand den 47-Jährigen zwischen zwei Bäumen liegend vor. Der Mann war jedoch nicht eingeklemmt. Die Arbeitskollegen verständigten umgehend die Einsatzkräfte und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Mann verstarb noch an der Unfallstelle

In weiterer Folge übernahm die Notärztin, die von einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle abgeseilt wurde, die notfallmedizinische Versorgung. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 47-Jährigen nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.