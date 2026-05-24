HSG Holding Graz gewinnt Heimspiel gegen Hollabrunn

Die Gastgeber starteten mit viel Tempo und hoher Konzentration in die Partie. Von Beginn an gelang es der HSG, Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und sich leichte Vorteile zu erarbeiten. Vor allem die defensive Stabilität machte es dem UHC Hollabrunn schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen. So erspielten sich die Grazer eine frühe Führung und gingen mit einem 15:12-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Graz bleibt auch nach der Pause tonangebend

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die HSG Holding Graz die spielbestimmende Mannschaft. Im Angriff fanden die Gastgeber immer wieder Lösungen und konnten den Vorsprung konstant halten. Hollabrunn versuchte mehrfach, den Rückstand zu verkürzen, kam jedoch nicht entscheidend heran. Zwischenzeitlich bauten die Grazer die Führung sogar auf bis zu zehn Tore aus. In der Schlussphase rotierte Trainer Risto Arnaudovski und gab auch jungen Spielern Einsatzminuten. Am Ende stand ein 35:30-Heimerfolg für die HSG Holding Graz, die damit wichtige Punkte im Abstiegs-Play-off der HLA sammelt.

Stimmen zum Spiel

UHC-Spieler Mladan Jovanovic lobte den Gegner: Hollabrunn habe die ASKÖ-Halle „in einen Hexenkessel wie in alten Zeiten verwandelt“, Graz aber die entscheidenden Vorteile in der Defensive gehabt. HSG-Spieler Kilian Schranz zeigte sich zufrieden: Die zwei Punkte seien „ganz wichtig“ gewesen, zudem habe die Atmosphäre in der Halle das Team zusätzlich getragen. Für die HSG Holding Graz geht es am kommenden Freitag auswärts gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol weiter.