Lienhart bleibt Chefscout und Kaderplaner des GAK

Andreas Lienhart bleibt dem Grazer AK langfristig erhalten. Der 40-Jährige verlängert seinen Vertrag als Chefscout und Kaderplaner der Kampfmannschaft bis 2028.

Andreas Lienhart durchlief beim GAK sämtliche Nachwuchsstationen und spielte von der U8 bis zur Kampfmannschaft durchgehend für den Grazer Stadtklub. Insgesamt war er mehr als 13 Jahre am Stück für den Verein tätig, bevor er 2006 zum Kapfenberger SV wechselte. Nach weiteren Stationen beim SCR Altach und TSV Hartberg beendete der heute 40-Jährige im Jahr 2021 seine aktive Karriere. Im selben Sommer wechselte er ins Trainerteam des TSV Hartberg und übernahm dort eine Rolle als Co-Trainer.

Rückkehr nach Graz und neue Aufgaben

Im Aufstiegssommer 2024 holte der damalige Cheftrainer Gernot Messner Lienhart zurück zum GAK. Dort übernahm er Aufgaben als Co-Trainer sowie als Chefscout. Mit der zunehmenden Professionalisierung des Vereins wurde die Scouting-Abteilung im Frühjahr 2025 als eigenständiger Bereich organisiert. Die Leitung dieses Bereichs übernahm Lienhart.

Vertrauen in die sportliche Entwicklung

Lienhart betont die Bedeutung der Vertragsverlängerung und verweist auf die bisherige Zusammenarbeit im Klub. Spieler wie Beres Owusu und Ramiz Harakaté hätten sich zu wertvollen Verstärkungen entwickelt, was die Richtung in der Kaderplanung bestätige. Auch Sportdirektor Tino Wawra äußert sich positiv über die weitere Zusammenarbeit. Lienhart sei ein wichtiger Bestandteil im Scouting und in der Kaderplanung, das Zusammenspiel habe sich in den vergangenen Transferperioden deutlich verbessert. Ziel sei es, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und den Verein sportlich weiterzuentwickeln.

Vertrag bis 2028

Mit der Verlängerung bis 2028 bleibt Andreas Lienhart dem Grazer AK langfristig erhalten. Der Klub setzt damit weiterhin auf Kontinuität in der sportlichen Struktur und in der Kaderplanung der Kampfmannschaft.