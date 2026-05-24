Neue Betreiberinnen tischen nun in Grazer Traditionslokal auf

Der traditionsreiche „Ritterwirt“ in der Grazer Schönaugasse hat seine Türen geschlossen. Kurz darauf übernimmt ein neues Betreiberduo das Lokal und startet unter dem Namen „Take Two“ mit einem frischen Gastronomiekonzept.

Mit Anfang Mai ging in der Schönaugasse eine bekannte Ära zu Ende. Der „Ritterwirt“, der über Jahrzehnte hinweg Bestand hatte und zuletzt auch bei Lieferdiensten große Beliebtheit erlangte, wurde offiziell geschlossen. Das Lokal war ursprünglich von der Familie Kapun betrieben worden und wurde 1982 von Gerald Kapun übernommen. Nach mehreren Jahrzehnten in unterschiedlichen Konstellationen endete die Betreiberzeit nun endgültig. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass nicht nur der Betrieb eingestellt, sondern auch ein neuer Abschnitt eingeleitet wird.

Neuer Name, neues Konzept

Nur kurze Zeit nach der Schließung folgt bereits die Wiedereröffnung: Am 22. Mai startete der Betrieb unter dem neuen Namen „Take Two“. Hinter dem Neustart steht ein Mutter-Tochter-Team: Sophie Kienzl übernimmt gemeinsam mit ihrer Mutter Gabi die Führung des Lokals. Während Sophie vor allem organisatorische und konzeptionelle Aufgaben übernimmt, liegt ein Schwerpunkt der kulinarischen Umsetzung bei ihrer Mutter in der Küche. Das neue Konzept setzt auf gemeinsames Essen und geteilte Gerichte.

Fokus auf Gemeinschaft und „Social Dining“

Im Mittelpunkt des neuen Gastronomieansatzes steht das sogenannte Social Dining, so in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gäste sollen Speisen vermehrt in Gemeinschaft erleben und teilen können. Dazu gehören auch Gerichte, die bewusst zum Teilen gedacht sind, sowie Gemeinschaftstische. Die Idee entstand laut Betreiberin Sophie Kienzl aus zahlreichen Gesprächen mit Gästen anderer Lokale. Immer wieder sei der Wunsch nach mehr gemeinschaftlichem Essen und geteilten Speisen geäußert worden. Auch vegetarische und vegane Optionen sollen künftig fixer Bestandteil der Karte sein.

Bekannte Tradition bleibt erhalten

Trotz des neuen Konzepts bleibt ein Element des ehemaligen „Ritterwirts“ bestehen: das Ritteressen. Dieses wird weiterhin angeboten, künftig jedoch unter dem neuen Namen „Essen wie im Mittelalter“. Das Angebot richtet sich unter anderem an Gruppen ab zehn Personen und soll weiterhin für Feiern wie Geburtstage oder Polterabende zur Verfügung stehen. Ergänzend sind auch verschiedene Platten für kleinere Gruppen ab vier Personen vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2026 um 17:47 Uhr aktualisiert