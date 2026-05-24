BLOOM-Ausstellung in Graz widmet sich dem ehemaligen Joanneumgarten

In der Steiermärkischen Landesbibliothek wurde am Mittwochabend die neue BLOOM-Ausstellung „Der Garten“ eröffnet. Im Fokus steht die historische Entwicklung des Joanneumgartens in Graz sowie aktuelle Begrünungsinitiativen.

Die Ausstellung wurde in der Steiermärkischen Landesbibliothek im Joanneumsviertel eröffnet. Gezeigt wird die Entwicklung eines ehemaligen botanischen Gartens, der im 19. Jahrhundert einen großen Teil des heutigen Stadtgebiets rund um Neutorgasse und Eisernes Tor geprägt hat. Eröffnet wurde die Schau von Landtagsabgeordneter Sandra Holasek. Sie betonte dabei die Bedeutung historischer Dokumentation für heutige städtische Entwicklungen und deren Potenzial als Impulsgeber für aktuelle Herausforderungen der Stadtplanung.

Botanisches Zentrum im historischen Graz

Die Ausstellung beleuchtet die Entstehung des Joanneumgartens im Zusammenhang mit der Gründung des Joanneums im Jahr 1811 durch Erzherzog Johann. Im Zuge dessen wurde auch ein botanischer Garten geplant, der sich über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich vergrößerte. Ausgehend vom Lesliehof entwickelte sich die Anlage zu einem rund fünf Hektar großen Areal, das zeitweise als bedeutende „grüne Lunge“ im Stadtzentrum galt. Durch den Abriss von Basteien und den Zukauf von Grundstücken wurde die Fläche schrittweise erweitert.

Wissenschaft und Öffentlichkeit im Mittelpunkt

Der Garten wurde im 19. Jahrhundert nicht nur wissenschaftlich genutzt, sondern auch von der Bevölkerung stark frequentiert. Forschende und Gärtner gestalteten die Anlage entsprechend botanischer Schwerpunkte und sorgten für eine vielfältige Pflanzenwelt, darunter auch exotische Arten. Mit der Zeit gewann der Standort als Forschungs- und Lehrgarten zunehmend an Bedeutung und stärkte die wissenschaftliche Ausrichtung des Joanneums.

Rückbau und städtische Entwicklung

Im Jahr 1881 entschied der steirische Landtag aus unterschiedlichen Gründen – darunter finanzielle Aspekte und der wachsende Platzbedarf der Stadt – den Garten aufzulassen. In der Folge entstanden auf dem Areal mehrere zentrale städtische Einrichtungen und Straßenzüge. Dazu zählen unter anderem die Kalchberggasse, die Kaiserfeldgasse, das Amtshaus sowie Gebäude der Technischen Universität und der Landesbibliothek. Bis 1904 verschwanden die letzten verbliebenen Bäume des ehemaligen Gartens vollständig aus dem Stadtbild.

Ausstellung bis 2027 zugänglich

Die Leiterin der Steiermärkischen Landesbibliothek, Katharina Kocher-Lichem, hob bei der Eröffnung die Bedeutung der Ausstellung hervor. Diese solle den ehemaligen Garten symbolisch wieder sichtbar machen und zugleich zeigen, wie stark städtische Landschaften im Laufe der Zeit verändert werden können. Ein besonderer Dank galt den Kuratoren der Ausstellung, die historische Bestände der Bibliothek aufgearbeitet und für die Präsentation zugänglich gemacht haben. Die Ausstellung kann bis 30. April 2027 während der Öffnungszeiten in der Kalchberggasse 2 im Joanneumsviertel bei freiem Eintritt besucht werden.