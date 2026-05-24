Kunsthaus Graz schreibt Umwelt-Kunst-Preis 2026 aus

Das Kunsthaus hat die zweite Ausschreibung seines Umwelt-Kunst-Preises gestartet. Gesucht werden künstlerische Projekte, die sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenverbrauch und gesellschaftlicher Resilienz beschäftigen.

Mit dem Umwelt-Kunst-Preis möchte das Kunsthaus Graz künstlerische Arbeiten fördern, die ökologische Fragestellungen aufgreifen und neue Perspektiven auf nachhaltiges Handeln eröffnen. Die Ausschreibung richtet sich an Kunstschaffende, die sich kritisch und kreativ mit Umwelt- und Zukunftsthemen beschäftigen. Das ausgewählte Projekt erhält ein Produktionshonorar in Höhe von 3.000 Euro und wird im Herbst 2026 im Kunsthaus Graz präsentiert. Einreichungen sind bis 28. Juni möglich.

Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Resilienz

Inhaltlich steht die diesjährige Ausschreibung unter dem Motto „Resist!“. Im Fokus stehen Projekte, die sich mit nachhaltigen Produktionsweisen, dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie alternativen Formen des Wirtschaftens und Produzierens auseinandersetzen. Gesucht werden sowohl praktische als auch konzeptionelle Ansätze, die Fragen von Überkonsum, Ressourcenverbrauch und ökologischer Verantwortung thematisieren. Besonders berücksichtigt werden Projekte mit lokalem Bezug, die neue Lösungsansätze für aktuelle Umweltfragen aufzeigen.

Kunsthaus setzt auf nachhaltige Kulturarbeit

Das Kunsthaus Graz verfolgt seit mehreren Jahren eine nachhaltige Ausrichtung und trägt seit 2022 das Österreichische Umweltzeichen. Mit dem Umwelt-Kunst-Preis soll dieses Engagement auch im Ausstellungsprogramm sichtbar gemacht werden. Unterstützt wird die Initiative von SERVUS ABFALL, einem Gemeinschaftsunternehmen von Holding Graz und Saubermacher. Die Auszeichnung wird in Kooperation mit dem „Markt der Zukunft“ als Ergänzung zum Umweltpreis der Stadt Graz vergeben.

Präsentation im Herbst 2026

Das Siegerprojekt wird von Anfang Oktober bis Anfang November 2026 im Kunsthaus Graz gezeigt und in das laufende Ausstellungsprogramm integriert. Die offizielle Preisverleihung ist für den 4. November 2026 im Space04 des Kunsthauses vorgesehen. Über die Vergabe entscheidet eine Jury, der Vertreterinnen des Kunsthauses Graz sowie der Stadt Graz angehören. Die Bekanntgabe des ausgewählten Projekts ist für Anfang Juli geplant.

So könne Projekte eingereicht werden

Interessierte Künstlerinnen und Künstler können bis zum 28. Juni 2026 ein Portfolio oder ein maximal zweiseitiges Projektkonzept einreichen. Gesucht werden Arbeiten, die sich innovativ mit Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und widerstandsfähigen Zukunftsmodellen auseinandersetzen und diese Themen künstlerisch erfahrbar machen.