Graz: Zwei Demos legen Öffis kurzzeitig lahm

In Graz brauchst du am Samstag, dem 30. Mai, etwas mehr Geduld: Wegen einer Fahrraddemo und eines Motorradkorsos kommt es bei mehreren Straßenbahn- und Buslinien zu Anhaltungen.

Am 30. Mai wird es in Graz gleich wegen zwei Demos eng: Erst radeln Familien durch die Stadt, danach folgt ein Motorradkorso. Öffi-Nutzer müssen mit Anhaltungen und Verspätungen rechnen.

Am 30. Mai wird es in Graz gleich wegen zwei Demos eng: Erst radeln Familien durch die Stadt, danach folgt ein Motorradkorso. Öffi-Nutzer müssen mit Anhaltungen und Verspätungen rechnen.

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, finden in Graz gleich zwei Versammlungen statt. Zuerst geht es bei der „Kidical Mass“ um das Thema „Kinder sind auch Verkehr“. Danach folgt ein Motorradkorso zum Thema „Gegen das mangelnde Hilfsangebot der Depressionshilfe“. Für viele Öffi-Nutzer bedeutet das: Straßenbahnen und Busse werden auf mehreren Strecken kurzfristig angehalten.

Start beim Kunsthaus

Die erste Versammlung beginnt um 13 Uhr vor dem Kunsthaus am Lendkai. Der Lendkai vor dem Kunsthaus ist laut Holding Graz bis 16 Uhr gesperrt. Bereits um etwa 13.40 Uhr startet eine Familienfahrraddemo auf einer kurzen Strecke vom Kunsthaus über den Grieskai, die Tegetthoffbrücke, den Marburger Kai und den Erich-Edegger-Steg wieder zurück zum Kunsthaus. Dabei werden unter anderem die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 sowie die Linie 16 und die Buslinien 40 und 67 kurzfristig angehalten.

Mehrere Linien betroffen

Die Hauptversammlung der Fahrraddemo startet um 13.55 Uhr beim Kunsthaus. Eine zweite Runde ist für etwa 14.25 Uhr geplant. Die Route führt über den Lendkai, Grieskai, die Alfred-Stingl-Brücke, den Roseggerkai, den Marburger Kai, den Kaiser-Franz-Josef Kai und die Keplerbrücke zurück zum Lendkai. Betroffen sind laut Holding Graz unter anderem die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16 sowie die Buslinien 30, 31E, 32, 33, 39, 40, 58, 63 und 67.

Motorradkorso folgt

Am Nachmittag kommt dann noch ein Motorradkorso dazu. Dieser findet laut Holding Graz von etwa 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Die Teilnehmer fahren vom Hauptplatz über die Herrengasse, das Eiserne Tor, den Joanneumring, die Radetzkystraße, die Radetzkybrücke, den Griesplatz, die Rösselmühlgasse, den Eggenberger Gürtel, die Kärntner Straße, die Wetzelsdorfer Straße und die Steinbergstraße bis zur Grazer Stadtgrenze bei Mantscha 160.

Zeiten nur geschätzt

Auch der Individualverkehr kann laut Holding Graz zum Stillstand kommen. Dadurch kann es zu Verspätungen kommen. Die Holding Graz betont außerdem: „Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern. Bitte bedenken Sie, dass der Individualverkehr auch zum Stillstand kommt und es dadurch zu Verspätungen kommt“.