Mini-Storch aus Nest gerettet: Jetzt wird er aufgepäppelt

Ein tierischer Einsatz in Eggersdorf bei Graz: Ein Jungstorch war deutlich kleiner und schwächer als seine Geschwister. Die Feuerwehr holte ihn sicher aus dem Nest.

In Eggersdorf bei Graz gab es am Dienstag, dem 26. Mai 2026, einen Einsatz, der wohl vielen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz wurde zu einer besonderen Tierrettung alarmiert. Bei einem Storchennest im Ortsgebiet ist aufgefallen, dass eines von vier Jungtieren deutlich kleiner und geschwächt war. Für den kleinen Storch hieß es daher: Hilfe von oben und zwar im wahrsten Sinn.

Hilfe per Kran

Gemeinsam mit den Storchenbeauftragten des Bezirks Weiz, Josef Krickler und Manuela Zierbessegger, rückte die Feuerwehr aus. Mithilfe des WLF-Krans konnte der Jungstorch sicher aus dem Nest geborgen werden. Ganz vorsichtig wurde das kleine Tier aus luftiger Höhe geholt. Für die Einsatzkräfte war es kein alltäglicher Einsatz, aber einer mit besonders viel Herz.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Josef Krickler, Manuela Zierbessegger und die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz halfen dem kleinen Storch aus dem Nest.

Auf nach Tilmitsch

Nach der Rettung wurde der junge Storch zur weiteren Versorgung in die Storchenstation nach Tilmitsch gebracht. Dort wird er nun betreut und aufgepäppelt. Das Ziel: Der kleine Piepmatz soll wieder zu Kräften kommen. Zwischen seinen größeren Geschwistern hatte er offenbar einen schweren Start, jetzt bekommt er die Unterstützung, die er braucht.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz | Der geschwächte Jungstorch wird nun in der Storchenstation Tilmitsch aufgepäppelt.

Gemeinsam geholfen

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz sowie die Storchenbeauftragten der BH Weiz. Die Feuerwehr schildert den Einsatz so: „Heute wurden wir gemeinsam mit den Storchenbeauftragten des Bezirks Weiz, Josef Krickler und Manuela Zierbessegger, zu einer besonderen Tierrettung alarmiert.“ Für den kleinen Storch endete der Vormittag jedenfalls mit einer großen Portion Hilfe und einer neuen Chance.