Gemeinderatswahl: Grazer KPÖ tritt wieder in allen 17 Bezirken an

Die KPÖ geht in Graz wieder flächendeckend in die Bezirksratswahl. Am 28. Juni wird sie in allen 17 Stadtbezirken am Wahlzettel stehen. Aktuell stellt die Partei sieben kommunistische Bezirksvorsteher:innen in Graz. Damit will die KPÖ auch bei dieser Wahl wieder stark in den Bezirken vertreten sein. „Unser Ziel ist es, Stimmen zu gewinnen und jedenfalls in den sechs Innenstadtbezirken sowie in Eggenberg wieder stärkste Kraft zu werden“, sagt KPÖ-Bezirksrätesprecher Hanno Wisiak. Er ist selbst Bezirksvorsteher in Geidorf. Für die KPÖ sind die Bezirke ein wichtiger Ort, an dem Anliegen der Grazer:innen direkt ankommen.

Direkter Draht

Wisiak betont die Rolle der Bezirksräte im Alltag der Menschen. „Bezirksräte sind nicht nur die erste Anlaufstelle für viele Menschen, sondern direkter Draht zur Stadtverwaltung und zu Behörden“, so Wisiak. Genau dort sollen Anliegen aus den Stadtteilen aufgenommen und weitergetragen werden. In den vergangenen Jahren standen laut KPÖ vor allem zwei Themen stark im Mittelpunkt: die Eindämmung der Bauwut und die Verkehrsberuhigung in Wohnvierteln. Bei beiden Punkten sei „durchaus etwas weitergegangen“, findet Wisiak. Als Beispiele nennt er die Baumschutzverordnung und den verbindlichen Grünflächenfaktor.

Mehr Grün

Diese Maßnahmen wurden von der Stadtregierung aus KPÖ, Grünen und SPÖ eingeführt. Sie sollen dafür sorgen, dass bei Bauprojekten ein bestimmtes Maß an Begrünung erhalten bleibt oder neu geschaffen wird. Für viele Grazer:innen ist das Thema direkt vor der Haustür spürbar: dort, wo gebaut wird, wo Bäume stehen oder wo Grünflächen fehlen. Auch die Mitsprache in den Bezirken wurde laut KPÖ ausgebaut. Über eine Aufwertung der Bezirksdemokratie sei schon in früheren Perioden viel geredet worden. KPÖ, Grüne und SPÖ hätten nun in einem breiten Prozess mehrere Schritte auf den Weg gebracht. „Eine umfassendere Einbindung der Bezirksvertretungen in stadt- und verkehrsplanerische Vorhaben wurde ebenso beschlossen wie verbesserte demokratische Spielregeln in den Bezirksräten selbst“, sagt Wisiak. Damit sollen Bezirksvertretungen stärker eingebunden werden, wenn es um Planung und Verkehr geht.

Diese Personen treten an

Die KPÖ setzt dabei in den 17 Bezirken auf unterschiedliche Spitzenkandidaten. In der Inneren Stadt kandidiert Irmela Kühnelt, in St. Leonhard Andreas Nitsche, in Geidorf Hanno Wisiak, in Lend Christian Carli, in Gries Michael Eigner-Rothe und in Jakomini Lukas Hartleb. In Liebenau führt Kerstin Kapp die Liste an, in St. Peter Mario Rossmann, in Waltendorf Lisbeth Zeiler, in Ries Cathrin Mariacher und in Mariatrost Vera Hartmann. In Andritz tritt Tobias Ulrich an, in Gösting Lukas Mayer und in Eggenberg Karin Gruber. Für Wetzelsdorf geht Stephan Kraus als Spitzenkandidat ins Rennen, in Straßgang Ruth Masser und in Puntigam Amir Ballaj. Damit ist die KPÖ in Graz wieder in jedem Bezirk vertreten. Entscheiden werden am 28. Juni die Grazer:innen in ihren Stadtteilen.