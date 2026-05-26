Der Autospringer von Graz: 20.000 Euro Schaden an Autos verursacht

Zerbeulte Motorhauben und beschädigte Teslas: Ein 24-Jähriger sorgte in Graz für einen Schaden von fast 20.000 Euro. Augenzeugen berichten von bizarren Szenen, als der Mann plötzlich auf geparkte Autos sprang.

Obwohl der Mann bereits im LSF behandelt wurde, flüchtete er laut Anklage aus dem Gebäude und sprang erneut auf ein Auto.

Obwohl der Mann bereits im LSF behandelt wurde, flüchtete er laut Anklage aus dem Gebäude und sprang erneut auf ein Auto.

Mehrere demolierte Autos, verzweifelte Besitzer und ein Mann, der im Drogenrausch auf abgestellten Fahrzeugen herumsprang: Ein 24-Jähriger sorgte in Graz für massive Schäden an abgestellten Autos. Laut Gericht entstand dabei ein Schaden von fast 20.000 Euro. „Ich hab live gesehen, wie er auf einem Tesla herumgesprungen ist. Er ging einfach nicht runter“, schildert ein erboster Autobesitzer, so Berichten mehre Medien. Erst als die Alarmanlage ausgelöst wurde, sei der Mann davongelaufen.

Wahllos auf Autos gesprungen

Ob Tesla, Mercedes, Audi oder VW, laut Anklage ging der 24-Jährige wahllos auf abgestellte Fahrzeuge los. Im September des Vorjahres soll er unter Kokain-Einfluss von Motorhaube zu Motorhaube gesprungen sein. Eine Geschädigte schilderte vor Gericht: „Er sprang wie wild auf die Autos.“ Besonders bitter verlief der Vorfall für einen weiteren Autobesitzer: Er wollte den Mann stoppen, stürzte dabei jedoch und erlitt einen Kreuzbandriss. Zusätzlich hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft trotz aufrechten Waffenverbots ein Messer bei sich.

„Wie ferngesteuert“

Der Verteidiger des Mannes sprach vor Gericht von einer schweren psychischen Krise. Nach dem Tod eines Angehörigen habe der 24-Jährige Depressionen entwickelt und begonnen, Drogen zu konsumieren. Ihm sei selbst schleierhaft, was passiert war, er wolle niemandem schaden und war wie ferngesteuert, erklärte sein Anwalt. Der psychiatrische Sachverständige diagnostizierte eine „psychische Verhaltensstörung durch Substanzmissbrauch“ sowie ein schweres Abhängigkeitssyndrom. Während der Taten sei der Angeklagte nicht zurechnungsfähig gewesen. Der 24-Jährige selbst gab an, Halluzinationen gehabt zu haben: „Ich weiß nur noch, dass ich von einer etwa zwei Meter hohen Wand auf die Autos gesprungen bin.“

Weitere Attacke trotz Behandlung

Nur wenige Wochen später kam es erneut zu einem Zwischenfall. Obwohl der Mann bereits im LSF behandelt wurde, flüchtete er laut Anklage aus dem Gebäude und sprang erneut auf ein Auto. Eine Krankenschwester berichtete vor Gericht dann von einem Schaden in Höhe von 8600 Euro an ihrem Auto. Richter Andreas Rom meinte dazu trocken: „Das scheint keine Vorliebe fürs Fahren zu sein, sondern eher fürs Herumspringen auf Autos.“

Zwölf Monate Haft und fast 20.000 Euro Schaden

Das Straflandesgericht Graz verurteilte den 24-Jährigen wegen schwerer Sachbeschädigung im Rauschzustand zu zwölf Monaten unbedingter Haft. Zusätzlich muss er den geschädigten Autobesitzern knapp 20.000 Euro Schadenersatz zahlen. Der Mann akzeptierte das Urteil. Laut Verteidigung wolle er nach einer Therapie sein Leben neu ordnen und eine Lehre beginnen.