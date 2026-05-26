2-Millionen-Projekt in Graz: So soll der neue Park Daungasse aussehen

Der neue Stadtteilpark in der Grazer Daungasse nimmt weiter Form an: Rund 70 Bürger brachten nun ihre Ideen zur Gestaltung ein. Geplant sind unter anderem Sportflächen, ein inklusiver Spielplatz und neue Radwege.

Mitten im stark wachsenden Grazer Stadtteil Eggenlend entsteht ein neues Großprojekt: Der geplante Stadtteilpark in der Daungasse soll in den kommenden Jahren zu einer grünen Erholungsoase werden, 5 Minuten hat berichtet: Stadtteilpark Daungasse: Startschuss für 2-Millionen-Euro-Projekt. Nachdem der Gemeinderat bereits rund zwei Millionen Euro für das Projekt beschlossen hatte, wurde nun der nächste Schritt gesetzt.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Beim Termin präsentierten Mitarbeiter der Abteilung für Grünraum und Gewässer erstmals einen Gestaltungsentwurf für den neuen Park.

Rund 70 Personen beim ersten Bürgerdialog

Nun startete offiziell der Beteiligungsprozess für den neuen Quartierspark und das Interesse ist groß. Rund 70 Bürger nahmen am ersten Bürgerdialog teil, um ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Beim Termin präsentierten Mitarbeiter der Abteilung für Grünraum und Gewässer erstmals einen Gestaltungsentwurf für den neuen Park. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und konkrete Vorschläge einzubringen. Neben Gesprächen stand auch eine gemeinsame Begehung der Fläche am Programm. So konnten sich die Besucher direkt vor Ort ein Bild vom künftigen Park machen.

Spielplatz, Sportflächen und neue Radwege geplant

Die rund 11.500 Quadratmeter große Parkfläche befindet sich neben der neuen Remise in der Daungasse. Geplant ist ein vielseitiger Stadtteilpark mit unterschiedlichen Angeboten für Anrainer. Vorgesehen sind ein inklusiver Spielplatz, Sport- und Bewegungsflächen, naturnahe Grünräume sowie neue Verbindungen für den Radverkehr. Zusätzlich soll eine neue Radwegeverbindung zwischen der Eggenberger Straße und der Daungasse entstehen. Damit wolle man aktive Mobilität und Naherholung besser verbinden.

Finale Planung folgt 2026

Der Bürgerdialog bildet den Auftakt für eine ganze Veranstaltungsreihe rund um das Projekt. Bereits zuvor hatte die Stadt Graz im Sommer 2025 eine Freiraumstudie erstellen lassen, um erste Nutzungsmöglichkeiten und die Grobkosten zu prüfen. Fixiert sind bisher vor allem die grundlegenden Rahmenbedingungen, etwa der Erhalt bestehender Bäume sowie wichtige Wegeführungen. Wie genau der neue Stadtteilpark später aussehen wird, soll nun gemeinsam mit der Bevölkerung weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sollen im Juni präsentiert werden. Die finale Planung ist laut Stadt Graz für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.