Ausgebüxte Pfauen in Graz werden jetzt zu Social-Media-Stars

Ein Pfau spaziert durch Graz, daneben eine Polizeistreife und das Internet liebt es. Videos der Tiere aus dem Schloss Eggenberg sorgen aktuell für tausende Klicks. Nun meldet sich auch das Schloss selbst zu Wort.

Die Pfaue im Schloss Eggenberg sind längst Teil der Grazer Stadtgeschichte. Neu ist allerdings, dass sie sich immer öfter außerhalb der Schlossmauern zeigen

Die Pfaue im Schloss Eggenberg sind längst Teil der Grazer Stadtgeschichte. Neu ist allerdings, dass sie sich immer öfter außerhalb der Schlossmauern zeigen

Wer derzeit in Eggenberg unterwegs ist, braucht sich nicht wundern, wenn plötzlich ein Pfau über die Straße spaziert. Während die Grazer sich mittlerweile an solche Szenen gewöhnt haben, liebt Social Media diesen Anblick, vor allem Videos auf der Plattform „grazwellness“ werden diese tausendfach angesehen und geteilt. Besonders ein Clip, auf dem ein Pfau scheinbar gemeinsam mit einer Polizeistreife unterwegs ist, sorgte zuletzt für viele Reaktionen.

Schloss Eggenberg reagiert auf den Hype

Wegen der großen Aufmerksamkeit hat sich nun auch das Team von Schloss Eggenberg selbst zu Wort gemeldet. Die wichtigste Botschaft: Die Tiere außerhalb des Schlossparks seien nichts Ungewöhnliches und kein Grund zur Sorge. Bei den Pfauen handle es sich um Wildvögel, die problemlos über Mauern und Zäune fliegen können. Laut Schloss dürfen die Tiere außerdem nicht einfach eingesperrt werden. Die Pfaue würden ihren Heimweg normalerweise selbst finden, vorausgesetzt, sie werden nicht gestört oder bedrängt.

Tiere nicht verfolgen oder füttern

Deshalb appelliert das Schloss nun an Spaziergänger und Schaulustige, ruhig zu bleiben. Wer einem Pfau begegnet, soll Abstand halten und die Tiere keinesfalls verfolgen oder einengen. Auch vom Füttern wird ausdrücklich abgeraten. Stress könne dazu führen, dass die Tiere die Orientierung verlieren oder nur schwer in den Schlosspark zurückfinden.

©5 Minuten Im Schloss Eggenberg selbst leben derzeit rund zehn männliche Pfaue.

Einfangen wäre gefährlich

Immer wieder werde gefragt, warum man die Tiere nicht einfach einfängt. Laut Schloss Eggenberg ist das allerdings schwierig und birgt ein hohes Verletzungsrisiko für die Pfaue. Auch eine Betäubung oder ein Transport seien problematisch. Deshalb setzt man darauf, dass die Tiere selbstständig zurückkehren. Das Schloss weist außerdem darauf hin, dass nicht jeder Pfau in Graz automatisch aus Eggenberg stammt. Auch in anderen Stadtteilen sowie am Plabutsch gebe es private Pfauenhalter. Im Schloss Eggenberg selbst leben derzeit rund zehn männliche Pfaue. Die auffälligen Tiere erkennt man besonders gut an ihren bunten Federn und dem bekannten „Rad“, das sie schlagen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 16:41 Uhr aktualisiert