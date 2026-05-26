Überraschung bei Graz-Wahl: KPÖ erst auf Listenplatz sechs

Jetzt ist es fix: Insgesamt elf Parteien treten bei der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni an. Für Überraschung sorgt bereits jetzt die Reihenfolge am Stimmzettel, denn die KPÖ landet trotz Wahlsieg zuletzt nur auf Platz sechs.

In Graz ist nun endgültig klar, welche Parteien bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni antreten werden. Insgesamt elf Listen haben die notwendigen Unterstützungserklärungen geschafft und wurden von der Wahlbehörde bestätigt. Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien kandidieren auch mehrere kleinere und neue Listen.

Überraschung bei der Reihenfolge

Für Aufmerksamkeit sorgt vor allem die Reihung am Stimmzettel. Obwohl die KPÖ zuletzt die stärkste Kraft in Graz war, scheint sie erst auf Listenplatz sechs auf. Ganz vorne steht dagegen die FPÖ, obwohl sie aktuell nur mit einem Mandat im Gemeinderat vertreten ist. Der Grund dafür liegt laut Wahlamt nicht im Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl, sondern in der vergangenen Landtagswahl. An dieser orientiert sich die Listenreihung. Daher folgt auf die FPÖ die ÖVP, dahinter die SPÖ. Grünen und NEOS stehen auf den weiteren Plätzen.

Vier zusätzliche Listen treten an

Neben den bekannten Parteien kandidieren diesmal auch vier weitere Listen: Das „Demokratische Bündnis Österreich“, die „Liste Gaza“, die „Piratenpartei Graz“ sowie die MFG. Alle mussten mindestens 200 gültige Unterstützungserklärungen sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden, 5 Minuten hat berichtet. Besonders auffällig: Die Piratenpartei versucht nach mehreren Jahren außerhalb des Gemeinderats ein politisches Comeback in Graz.

Neue Themen am Stimmzettel

Die kleineren Listen setzen dabei auf sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Während die „Liste Gaza“ internationale Themen und den Nahostkonflikt in den Mittelpunkt stellt, fordert die MFG unter anderem einen Corona-Untersuchungsausschuss und das Ende der ORF-Gebühren. Das „Demokratische Bündnis Österreich“ wiederum setzt auf soziale und migrationspolitische Themen.

Gemeinderatswahl am 28. Juni

Die Grazer entscheiden am 28. Juni über die neue Zusammensetzung des Gemeinderats. Bereits jetzt zeichnet sich ein intensiver Wahlkampf ab, nicht zuletzt wegen der großen Anzahl an kandidierenden Parteien. Auch die Zahl der wahlberechtigten Personen in Graz wurden nun bestätigt: 188.441 Österreicher und 37.442 Unionsbürger sind Wahlberichtigt. Bei der Migrantinnenbeiratswahl dürfen 40.008 Menschen zur Urne.

Insgesamt wurden für die Wahlen des Gemeinderates, der Bezirksräte und des Migrantinnenbeirates: 128 Wahlvorschläge eingereicht

1.739 Bewerber:innen (teilw. auf Liste für Gemeinderats- und Bezirksratswahl)

4.521 Unterstützungserklärungen geprüft

11 Wahlvorschläge für den Gemeinderat

9 Wahlvorschläge für den Migrant:innenbeirat

108 Wahlvorschläge für die Wahlen der 17 Bezirksräte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 19:05 Uhr aktualisiert