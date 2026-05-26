Plabutschtunnel in Graz: Ministerium prüft jetzt neue Lösung

Wie geht es mit dem Plabutschtunnel in Graz weiter? Während die Generalsanierung näher rückt, wächst die Sorge vor massiven Verkehrsproblemen. Nun soll die umstrittene dritte Röhre nochmals genauer geprüft werden.

Die Diskussion um die Zukunft des Plabutschtunnels auf der A9 in Graz bleibt eines der großen Verkehrsthemen. Vor allem die geplante Generalsanierung sorgt bei Politik und Wirtschaft seit Monaten für Sorgen, nun kommt erneut Bewegung in die Debatte rund um eine mögliche dritte Tunnelröhre, 5 Minuten hat berichtet. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) und Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) reisten dafür nach Wien, um mit Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) über mehrere große Infrastrukturprojekte zu sprechen.

Entscheidung zur dritten Röhre weiter offen

Im Mittelpunkt stand dabei erneut der Plabutschtunnel. Während der geplanten Sanierung wird voraussichtlich jeweils nur eine Tunnelröhre befahrbar sein. Genau davor warnen zahlreiche Stellen seit Monaten. Die Sorge: Der Verkehr könnte sich während der Bauarbeiten massiv durch das Grazer Stadtgebiet verlagern. Nach dem Treffen kündigte das Verkehrsministerium nun eine „vertiefende Prüfung“ möglicher Lösungen an. Im Herbst soll es weitere Gespräche geben, berichten mehrere Medien.

Asfinag hält dritte Röhre für „illusorisch“

Besonders umstritten bleibt die Forderung nach einer dritten Plabutschröhre. Die Asfinag hatte das Projekt zuletzt deutlich kritisiert und Kosten von rund 600 Millionen Euro als „völlig illusorisch“ bezeichnet. Landeshauptmann Mario Kunasek widersprach dieser Einschätzung jedoch öffentlich. Gerade bei einem so wichtigen Verkehrsknotenpunkt brauche es langfristige und belastbare Lösungen, nicht nur für die kommende Sanierung, sondern auch für künftige Sperren oder Störfälle. Unterstützung bekommt die steirische Landespolitik dabei auch von mehreren Interessenvertretungen. Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, ÖGB und Industriellenvereinigung hatten zuletzt ebenfalls vor massiven Verkehrsproblemen während der Bauarbeiten gewarnt. Neben dem Plabutschtunnel wurden beim Treffen in Wien auch weitere Projekte angesprochen, darunter der Ausbau der A9, die Schnellstraße S36 sowie ein geplanter Autobahnanschluss für Hart bei Graz. Ob die dritte Plabutschröhre tatsächlich realisiert wird, bleibt aber weiterhin offen. Eine endgültige Entscheidung wird frühestens im Herbst erwartet.