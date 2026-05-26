Uni Vibes in Graz: Gratis-Festival bringt Musik und Kunst auf Campus

Die Universität Graz verwandelt sich am 29. Mai wieder in eine große Festivalbühne: Bei „Uni Vibes“ warten Live-Musik, Kunst, Workshops und Führungen auf Besucher. Der Eintritt ist frei, gefeiert wird bei jedem Wetter.

Musik im Innenhof, Performances in der Bibliothek und Führungen durch Baustellen und Museen: Mit „Uni Vibes“ verwandelt sich die Universität Graz am Freitag, dem 29. Mai, erneut in einen großen Festival-Campus. Gemeinsam mit dem Festival La Strada lädt die Uni Graz ab 18 Uhr zu einem Abend voller Kunst, Begegnungen und Live-Musik ein. Der Eintritt ist kostenlos.

©Michiel_Devijver Gemeinsam mit dem Festival La Strada lädt die Uni Graz ab 18 Uhr zu einem Abend voller Kunst, Begegnungen und Live-Musik ein.

Live-Musik und DJ-Sets bis Mitternacht

Im Mittelpunkt des Abends steht ein vielseitiges Kulturprogramm auf dem gesamten Universitätsgelände. Besucher erwartet unter anderem ein Konzert von „MERAK“ im Innenhof der Universität. Außerdem sorgen mehrere DJ-Sets von Monique Fessl und Uschi Ultra für Festivalstimmung. Auch Brassbands und künstlerische Performances sind Teil des Programms. So treten etwa „Pierres & Fils Brassband“, „Fraeulein Astrid“ sowie die „THERE THERE Company“ an mehreren Orten am Campus auf.

Blick hinter die Kulissen der Uni Graz

Neben Musik und Kunst setzt „Uni Vibes“ auch auf Einblicke in Forschung und Universitätsleben. Angeboten werden unter anderem Baustellenführungen durch das zukünftige „Graz Center of Physics“ sowie durch das Haus der Bildungswissenschaften. Zusätzlich können Besucher das „Offene Labor“ entdecken oder an Führungen durch die Sonderausstellung „Demokratie er-leben“ im UniGraz@Museum teilnehmen. Das Programm verteilt sich auf mehrere Bereiche rund um das Hauptgebäude der Universität Graz, darunter Aula, Innenhof, Nord- und Südwiese sowie Bibliothek. Auch Foodtrucks, Getränkestände und Gastronomie-Angebote sind geplant.