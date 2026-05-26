„Der Vorhang muss offen bleiben“: Sorge um Grazer Opernballettschule

Die Ballettschule der Oper Graz begleitet seit Jahrzehnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem künstlerischen Weg. Nun sorgt der Abschied von Movers“-Leiter Arthur Haas für große Emotionen und Sorge um die Zukunft.

Für viele Beteiligte dürfte es ein emotionaler Abschied werden und gleichzeitig vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wichtig die Ballettschule für zahlreiche Menschen in Graz geworden ist.

Für viele Beteiligte dürfte es ein emotionaler Abschied werden und gleichzeitig vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wichtig die Ballettschule für zahlreiche Menschen in Graz geworden ist.

Es sind Worte voller Dankbarkeit, Erinnerung und Sorge. Mit einem emotionalen öffentlichen Appell macht Tänzerin Heidi Kurz derzeit auf die Situation der Ballettschule der Oper Graz aufmerksam. Anlass dafür ist der Abschied von Arthur Haas, langjähriger Lehrer und Leiter der Jugendcompany „Movers“. Für viele Schüler sei sein Abgang weit mehr als nur ein personeller Wechsel. Er steht sinnbildlich für die Unsicherheit, die die traditionsreiche Opernballettschule seit Jahren begleitet.

„Die Ballettschule war mein zweites Zuhause“

Seit fast 17 Jahren tanzt Heidi Kurz an der Oper Graz. Begonnen habe alles bereits im Alter von drei Jahren. Über Jahre hinweg sei die Ballettschule für sie zu einem Ort geworden, der weit über Tanzunterricht hinausgeht. Es seien die ersten großen Bühnenmomente gewesen, die Aufregung vor Aufführungen, intensive Proben, Freundschaften und das Gefühl, Teil von etwas Besonderem zu sein. „Es gibt Orte, die prägen einen fürs Leben“, beschreibt Kurz. Die Opernballettschule sei genau so ein Ort gewesen. Besonders prägend seien dabei die vergangenen Jahre mit Arthur Haas gewesen. Als Leiter der Jugendcompany „Movers“ habe er Generationen von jungen Tänzern begleitet und gefördert.

©Heidi Kurz Seit fast 17 Jahren tanzt Heidi Kurz an der Oper Graz.

Abschied von Arthur Haas sorgt für Betroffenheit

Nach elf Jahren verlässt Haas nun die Oper Graz. Wie es personell weitergeht, ist derzeit offen. Für viele in der Tanzszene sorgt genau das für Verunsicherung. Denn laut Heidi Kurz gehe es nicht nur um eine einzelne Lehrperson, sondern um die grundsätzliche Zukunft der Schule. Arthur Haas habe für Disziplin, Leidenschaft und künstlerische Hingabe gestanden. Tanz sei unter seiner Leitung nicht bloß Hobby gewesen, sondern Ausdruck, Zuflucht und Persönlichkeitsentwicklung zugleich.

©Heidi Kurz Bevor Arthur Haas die Oper Graz verlässt, steht noch ein letzter großer Auftritt bevor.

Opernballettschule mehrfach verändert

Die Diskussion rund um die Zukunft der Schule kommt nicht zum ersten Mal auf. Bereits in den vergangenen Jahren gab es mehrere personelle und strukturelle Veränderungen, 5 Minuten hat berichtet. Nach dem Weggang von Diana Ungureanu übernahm zunächst Beate Vollack die Leitung der Ballettschule. Mit Ungureanus Abschied verschwanden laut Kritikern auch die großen jährlichen Aufführungen der Opernballettschule auf der Hauptbühne. Als Beate Vollack Graz 2023 verließ, blieb die Nachfolge zunächst offen. Später übernahm Dirk Elwert die Leitung von „TanzAktiv!“, wie die Schule mittlerweile heißt. Gerade diese Veränderungen werden von manchen ehemaligen und aktiven Tänzern kritisch gesehen, so Kurz. Die frühere Ausbildungsstätte habe sich schrittweise stärker in Richtung Freizeit- und Hobbyangebot entwickelt, lautet der Vorwurf.

„Kulturelle Bildung ist kein Luxus“

In einem Schreiben richtet Heidi Kurz deshalb einen eindringlichen Appell an die Verantwortlichen der Oper Graz sowie an die Kulturpolitik. Die Schule dürfe nicht als verzichtbarer Luxus betrachtet werden. Vielmehr gehe es um kulturelle Bildung, Nachwuchsförderung und einen wichtigen Ort für junge Menschen in Graz. Die Opernballettschule habe über Jahrzehnte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit gegeben, Kunst aktiv zu erleben, unabhängig von Alter oder Leistungsniveau. „Was auf dem Spiel steht, sind nicht nur Tanzstunden“, schreibt Kurz. Es gehe um die Frage, welchen Stellenwert Kunst und kulturelle Bildung künftig noch haben sollen.

Letzte „Movers“-Vorstellung im Juni

Bevor Arthur Haas die Oper Graz verlässt, steht noch ein letzter großer Auftritt bevor. Die Jugendcompany „Movers“ präsentiert am 20. und 21. Juni 2026 die Produktion „Electric Touch“. Für viele Beteiligte dürfte es ein emotionaler Abschied werden und gleichzeitig vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wichtig die Ballettschule für zahlreiche Menschen in Graz geworden ist. Oder, wie Heidi Kurz es formuliert: „Der Vorhang muss offen bleiben.“