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Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
In Graz kam es zu einem Radunfall.
Graz
26/05/2026
Unfall

Radfahrer will LKW-Crash vermeiden und wird schwer verletzt

In Graz kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein Fahrradfahrer wich einem LKW aus und stürzte – mit bösen Folgen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Am 26. Mai kam es in Graz-Gösting zu einem Fahrradunfall. Die Polizei schildert den Hergang wie folgt: Eine 30-jährige LKW-Lenkerin aus Ungarn wollte von einem Parkplatzareal aus in die Zanklstraße einbiegen. Eine hohe Steinmauer in beide Richtungen behinderte ihre Sicht, weswegen sie das Fahrzeug langsam Richtung Straße bewegte und anhielt. Ein 64-jähriger Radfahrer aus Graz fuhr zur gleichen Zeit mit seinem E-Bike auf der Zanklstraße. Und dann passierte es: „Um eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden, verriss der Fahrradlenker nach links und bremste stark ab“, schildert die Polizei. Bei dem Bremsmanöver vermied er zwar einen Zusammenstoß mit dem LKW, stürzte aber auf die Straße. Er wurde an der rechten Hand schwer verletzt und im UKH Graz behandelt. Eine Untersuchung der Atemluft bei beiden Fahrzeuglenkern ergab keine Alkoholisierung, so die Polizei abschließend.

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