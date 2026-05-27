Graz-Wahl 2026: SPÖ tritt mit 212 Kandidaten in allen Bezirken an

Die SPÖ Graz geht mit 212 Kandidaten in die Gemeinderats- und Bezirksratswahl am 28. Juni. Spitzenkandidatin Doris Kampus spricht von einem „starken Team“ und formuliert ein klares Ziel für die Wahl.

Spitzenkandidatin Doris Kampus zeigt sich zufrieden mit dem Team: „Ich freue mich über dieses starke Team, das mit großer Motivation und viel Kompetenz für Graz antritt.“

Spitzenkandidatin Doris Kampus zeigt sich zufrieden mit dem Team: „Ich freue mich über dieses starke Team, das mit großer Motivation und viel Kompetenz für Graz antritt.“

Die SPÖ Graz hat ihre Kandidatenlisten für die Gemeinderats- und Bezirksratswahl am 28. Juni offiziell eingereicht. Insgesamt treten 212 Frauen und Männer für die Partei an, erteilt auf alle 17 Grazer Bezirke. Damit startet die SPÖ nun in die heiße Phase des Wahlkampfs.

Unterstützungserklärungen in mehreren Bezirken nötig

Besonders in fünf Bezirken musste die Partei zusätzliche Unterstützungserklärungen sammeln. Betroffen waren die Innere Stadt, St. Leonhard, Mariatrost, Ries und Waltendorf. Für die SPÖ ist das dennoch ein positives Signal. Man sehe darin einen starken Rückhalt und großes Engagement vor Ort. Die Partei betont außerdem die Vielfalt ihrer Kandidatenliste. Laut SPÖ reicht das Spektrum „vom Schüler bis zur Pensionistin, vom Arbeiter bis zur Juristin“. Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre alt, die älteste Kandidatin 80 Jahre. Spitzenkandidatin Doris Kampus zeigt sich zufrieden mit dem Team: „Ich freue mich über dieses starke Team, das mit großer Motivation und viel Kompetenz für Graz antritt.“

Soziale Themen und Gesundheitspolitik

Inhaltlich setzt die SPÖ im Wahlkampf vor allem auf soziale Themen und Gesundheitspolitik. „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen für Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit und eine Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, erklärt Kampus. Das Ziel sei klar formuliert: „Wir wollen in den Stadtsenat einziehen und den Gesundheitsnotstand in Graz stoppen.“

SPÖ startet in heiße Wahlkampfphase

Auch Wahlkampfleiter Patrick Trabi spricht von einem wichtigen Etappensieg zum Start des Wahlkampfs. „Mit der Einreichung der Listen in allen 17 Bezirken haben wir gemeinsam den ersten Kraftakt erfolgreich geschafft“, so Trabi. In den kommenden fünf Wochen wolle man nun möglichst viele Grazer davon überzeugen, dass die SPÖ die besseren Lösungen für die Zukunft der Stadt habe. Am 28. Juni wird gewählt.