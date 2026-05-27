Neue Stimme in Bus und Bim: Graz Linien starten heute neue Ära

Mit den neuen „Flexity“-Straßenbahnen beginnt heute auch akustisch ein neues Kapitel bei den Graz Linien: Nach mehr als 20 Jahren gibt es erstmals eine neue Stimme in Bus und Bim, unterstützt von moderner KI-Technologie.

Ab heute übernimmt Simone Koren-Wallis die Durchsagen in Bus und Straßenbahn. Auch die neuen Flexity-Straßenbahnen sind ab heute am Start.

Ab heute übernimmt Simone Koren-Wallis die Durchsagen in Bus und Straßenbahn. Auch die neuen Flexity-Straßenbahnen sind ab heute am Start.

Wer heute mit den Graz Linien unterwegs ist, wird vermutlich sofort merken: Irgendetwas klingt anders. Mit dem Start der neuen „Flexity“-Straßenbahnen bekommen nämlich auch die Durchsagen in den Grazer Öffis eine neue Stimme. Damit endet nach mehr als zwei Jahrzehnten eine Ära.

Jahrzehntelang prägte Christine Brunnsteiner die Öffis

Seit 2003 war die ehemalige ORF-Steiermark-Moderatorin Christine Brunnsteiner die Stimme der Graz Linien. Ob Haltestellenansagen, Baustelleninformationen oder Hinweise für Fahrgäste, ihre Stimme gehörte für viele Grazer längst zum Alltag. Holding-Graz-Vorstand Mark Perz bedankt sich bei der 72-Jährigen dafür, dass sie den Klang der Graz Linien über Jahrzehnte mitgeprägt hat, so aus Medienberichten. Auch die englischen Durchsagen verändern sich. Die bisherige Sprecherin Marjorie Rosenberg wird ebenfalls ersetzt.

Neue Stimme ist in Graz keine Unbekannte

Künftig übernimmt Simone Koren-Wallis die Durchsagen in Bus und Straßenbahn. Viele kennen sie noch aus ihrer langjährigen Zeit bei Antenne Steiermark. Die Moderatorin und Podcasterin arbeitet seit mehreren Jahren auch für die Stadt Graz und wird nun zur neuen Stimme der Öffis. Mit dem Sprecherwechsel wird gleichzeitig auch technisch vieles modernisiert. Während bisher jede neue Durchsage einzeln im Tonstudio aufgenommen werden musste, läuft das System nun digital. Dafür sprach Simone Koren-Wallis in rund 40 Stunden tausende Sätze ein. Daraus wurde gemeinsam mit einem Technologiepartner eine digitale Sprachbasis erstellt. Der Vorteil: Neue Haltestellen, Baustelleninfos oder kurzfristige Änderungen können künftig deutlich schneller erstellt werden.

Neue Flexity-Bims starten heute

Der Wechsel der Stimme fällt bewusst mit dem heutigen Start der neuen „Flexity“-Straßenbahnen zusammen. Die Graz Linien sprechen deshalb selbst von einem neuen Kapitel für den öffentlichen Verkehr in Graz. Auch Holding-Graz-CEO Gert Heigl betont die Vorteile der neuen Lösung: „Mit der neuen digitalen Lösung schaffen wir ein modernes, flexibles und zugleich vertrautes Informationssystem für unsere Fahrgäste.“