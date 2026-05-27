„Spiel-Mit!“-Fest in Graz: Joanneumsviertel wird zur Spielzone

Das Joanneumsviertel verwandelt sich am Samstag in ein buntes Spieleparadies: Beim „Spiel-Mit!“-Fest warten Kasperltheater, Hüpfburg, Rollenrutsche und viele weitere Attraktionen auf Kinder und Familien, bei freiem Eintritt.

Beim beliebten „Spiel-Mit!“-Fest verwandelt sich das Joanneumsviertel von 10 bis 16 Uhr in eine große Erlebniswelt für Kinder.

Beim beliebten „Spiel-Mit!“-Fest verwandelt sich das Joanneumsviertel von 10 bis 16 Uhr in eine große Erlebniswelt für Kinder.

Ein Tag voller Action, Kreativität und Spielspaß wartet am Samstag, dem 30. Mai, mitten in Graz auf Familien. Beim beliebten „Spiel-Mit!“-Fest verwandelt sich das Joanneumsviertel von 10 bis 16 Uhr in eine große Erlebniswelt für Kinder. Der Eintritt ist kostenlos.

Kasperl, Hüpfburg und Astronautentrainer

Das Programm richtet sich vor allem an Familien mit Kindern und bietet zahlreiche Mitmach-Stationen. Besonders beliebt dürfte auch heuer wieder das Kasperltheater werden. Außerdem warten eine große Hüpfburg, Kinderschminken sowie eine Rollenrutsche auf die Besucher. Für Action sorgt zusätzlich der sogenannte „Aerotrim“, ein Astronautentrainer, bei dem Kinder ihre Schwindelfreiheit testen können.

Joanneumsviertel wird zum Familien-Hotspot

Das Fest findet direkt im Joanneumsviertel im Zentrum von Graz statt und wird vom Amt für Jugend und Familie gemeinsam mit weiteren Partnern organisiert. Die Veranstalter wollen Familien damit einen kostenlosen und abwechslungsreichen Tag mitten in der Stadt ermöglichen. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, soll das Fest stattfinden. Laut Veranstaltern wird bei Regen ein reduziertes Programm im Zelt angeboten.