„Treudeutsche Grüße“: SJ projiziert Kritik auf FPÖ-Zentrale in Graz

Neue Chat-Enthüllungen rund um FPÖ-EU-Abgeordneten Georg Mayer sorgen für politische Aufregung. Die Sozialistische Jugend reagierte mit einer Protestaktion vor der FPÖ-Zentrale in Graz, inklusive projizierter Botschaft.

Die Aufregung rund um neue Chatprotokolle aus dem Umfeld der steirischen FPÖ reißt nicht ab. Nachdem bekannt wurde, dass in internen Nachrichten unter anderem „treudeutsche Grüße“ sowie sexistische Inhalte verschickt worden sein sollen, meldet sich nun auch die Sozialistische Jugend (SJ) Steiermark mit scharfer Kritik zu Wort. Zusätzlich dazu sorgt der SJ mit einer ungewöhnlichen Aktion in Graz für viel Aufsehen.

Botschaft auf FPÖ-Zentrale projiziert

Dabei projizierte die SJ ein Foto von FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und EU-Abgeordnetem Georg Mayer auf die FPÖ-Zentrale in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Dazu war der Schriftzug zu lesen: „Die FPÖ ist komplett Mayer, blauer Steirer steht auf treudeutsche Eier.“ Mit der Aktion wollte die Jugendorganisation nach eigenen Angaben auf die aktuellen Enthüllungen aufmerksam machen und politischen Druck aufbauen.

©SJ Die Projektion ist nicht zu übersehen.

Chats sorgen weiter für Diskussionen

Hintergrund sind neue ausgewertete Chatprotokolle im Zusammenhang mit der steirischen FPÖ-Finzaffäre, so aus einem Bericht der Tageszeitung „Der Standard“. Demnach sollen in internen Chats unter anderem sexistische Bilder sowie sogenannte „treudeutsche Grüße“ verschickt worden sein. Außerdem wird in den ausgewerteten Nachrichten laut Bericht auch über Besuche in Nachtclubs während Südamerika-Reisen gesprochen.

Sozialistische Jugend fordert Konsequenzen

Für die Sozialistische Jugend zeigen die Chats ein tieferliegendes Problem innerhalb der Partei. SJ-Landesvorsitzender Constantin Benga erklärt: „Wer in politischen Chats deutschnationale Codes wie ‚treudeutsche Grüße‘ verwendet und gleichzeitig sexistische Inhalte verbreitet, zeigt ein Weltbild, das mit Gleichberechtigung, Demokratie und historischer Verantwortung unvereinbar ist.“ Die Organisation fordert deshalb den Rücktritt von FPÖ-EU-Abgeordnetem Georg Mayer. Die SJ spricht in ihrer Aussendung ausdrücklich nicht von einem einzelnen Fehltritt. „Das ist kein Ausrutscher im Chatverlauf, sondern ein Einblick in ein politisches Klima, in dem solche Entgleisungen offenbar normalisiert sind“, so Benga weiter. Kritisiert wird außerdem, dass ähnliche Vorwürfe im Umfeld der FPÖ immer wieder auftauchen würden.

Ermittlungen laufen seit Jahren

Die Finanzaffäre rund um die steirische FPÖ beschäftigt die Justiz bereits seit mehreren Jahren. Laut mehreren Medien wertet die Staatsanwaltschaft derzeit hunderttausende Kommunikationsdaten sowie Millionen Dokumente und Bilddateien aus. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.