Mordversuch in Graz: Verdächtiger wollte auf Cobra schießen

Ein 22-jähriger Verdächtiger soll bei seiner Festnahme in Graz mit einem gestohlenen Revolver auf Beamte gezielt und abgedrückt haben. Nur weil die Revolverkammer leer war, fiel kein Schuss.

Als die Beamten die Wohnung stürmten, soll der 22-Jährige plötzlich den gestohlenen Revolver gezogen und auf die Einsatzkräfte gerichtet haben. Dass sich kein Schuss löste, lag offenbar nur daran, dass die betroffene Revolverkammer leer war.

Als die Beamten die Wohnung stürmten, soll der 22-Jährige plötzlich den gestohlenen Revolver gezogen und auf die Einsatzkräfte gerichtet haben. Dass sich kein Schuss löste, lag offenbar nur daran, dass die betroffene Revolverkammer leer war.

Nach einem bewaffneten Einbruch in der Südoststeiermark ist es bei einem Polizeizugriff in Graz offenbar nur knapp nicht zu einer Tragödie gekommen. Bei der Festnahme mehrerer Verdächtiger soll ein 22-jähriger Mann versucht haben, auf Cobra-Beamte zu schießen. Nur weil sich in der Revolverkammer keine Patrone befand, fiel kein Schuss.

Waffen bei Einbruch gestohlen

Die Ermittlungen führen zurück in die Südoststeiermark. Dort wurde Mitte Mai in das Haus eines Jägers eingebrochen. Die Täter dürften dabei gezielt den Waffenschrank geplündert haben. Unter den gestohlenen Waffen befand sich laut Ermittlern auch ein Revolver vom Typ „.44 Magnum“. Der Hauseigentümer bemerkte den Einbruch dank eines automatischen Alarmsystems und verständigte sofort die Polizei.

Ermittler spürten Trio in Graz auf

Nach intensiven Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt drei Verdächtige ausforschen. Laut Berichten handelt es sich um einen 22-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 25-Jährigen. Der Hauptverdächtige 22-jährieg Mann war laut Polizei bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Er soll im vergangenen Jahr während eines Freigangs aus der Justizanstalt Hirtenberg nicht zurückgekehrt sein

Zugriff in Graz-Geidorf eskalierte

Der Zugriff erfolgte schließlich in einer Wohnung in Graz-Geidorf. Neben Ermittlern des Landeskriminalamtes standen auch Beamte der Cobra sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Einsatz. Als die Beamten die Wohnung stürmten, soll der 22-Jährige plötzlich den gestohlenen Revolver gezogen und auf die Einsatzkräfte gerichtet haben. Dass sich kein Schuss löste, lag offenbar nur daran, dass die betroffene Revolverkammer leer war. Die Cobra-Beamten konnten den Verdächtigen unmittelbar danach überwältigen.

Ermittlung wegen zweifachen Mordversuchs

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte den Vorfall. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen zweifachen Mordversuchs ermittelt. Zusätzlich prüfen die Behörden, ob die gestohlenen Waffen für weitere Straftaten vorgesehen waren. Im Raum steht laut Berichten auch ein möglicher geplanter Banküberfall. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.