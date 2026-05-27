Stadt Graz sichert Förderungen für Sozialprojekte und Schlagergarten

Der Grazer Stadtsenat hat neue Förderungen für soziale Einrichtungen, Kulturprojekte und Sport beschlossen. Unterstützt werden u.a. ein Tageszentrum für Menschen mit Essstörungen, der Schulbus Puntigam und die Graz Riverdays 2026.

Mit neuen Förderbeschlüssen setzt die Stadt Graz weiter auf Unterstützung für soziale Einrichtungen, Kulturveranstaltungen und Sportprojekte. Die Mittel wurden in der jüngsten Sitzung des Grazer Stadtsenats im Zuständigkeitsbereich von Bürgermeisterin Elke Kahr beschlossen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale Hilfsangebote für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Unterstützung für Menschen mit Essstörungen

Eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro erhält das LeLi-Tageszentrum von LebensGroß. Die Einrichtung begleitet Menschen mit Essstörungen und bietet Unterstützung im Alltag. Auch der Verein Rainbows, der Kinder und Jugendliche in belastenden Lebenssituationen begleitet, wird finanziell unterstützt. Zusätzlich fließen Fördermittel an das Projekt VinziHerz der VinziWerke. Dieses unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Weitere 10.000 Euro gehen an die Beratungs- und Betreuungseinrichtung WOHIN, die Familien, Kinder und Jugendliche begleitet.

Schulbus Puntigam weiter abgesichert

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Schulbus Puntigam in Rudersdorf. Mit 15.000 Euro soll dessen Weiterbetrieb erneut abgesichert werden. Auch der Sportbereich profitiert von den aktuellen Beschlüssen. So erhält der Union Basket Sport Club (UBSC) eine Förderung. Neben sozialen Projekten unterstützt die Stadt auch Veranstaltungen und Freizeitangebote. Die Graz Riverdays 2026 werden mit 10.000 Euro gefördert. Die Veranstaltung soll die Mur wieder stärker als Ort für Wassersport und Sommeraktivitäten in den Mittelpunkt rücken. Auch der Schlagergarten Gloria erhält finanzielle Unterstützung.

Elke Kahr betont Bedeutung der Angebote

Bürgermeisterin Elke Kahr hebt die Bedeutung der geförderten Projekte hervor: „Es ist gerade jetzt wichtig, die vielen wertvollen sozialen, kulturellen und sportlichen Angebote so gut abzusichern, wie es für die Stadt in diesen Zeiten möglich ist.“ Und weiter: „Alle diese Einrichtungen und Veranstaltungen tragen zu einem lebenswerten Graz bei.“