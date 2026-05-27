Großes Inklusionsfest in Graz: 50 Vereine laden auf den Hauptplatz

Mit Musik, Theater, Sport und Gesprächen will Graz am 3. Juli ein starkes Zeichen für Inklusion setzen. Rund 50 Vereine gestalten den Hauptplatz und den Landhaushof zu einem Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung.

Der Grazer Hauptplatz wird Anfang Juli zum Treffpunkt für Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben. Im Rahmen der „Wochen der Inklusion“ findet dort am 3. Juli der große Eventtag statt. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren rund 50 Vereine, Organisationen und Initiativen ihre Arbeit rund um Inklusion, Barrierefreiheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Menschen mit Behinderung organisieren selbst mit

Besonders im Mittelpunkt steht heuer, dass Menschen mit Behinderung selbst aktiv an der Organisation beteiligt sind. Ein Team aus Selbstvertretern arbeitet direkt an der Gestaltung des Programms mit. Genau darin sehen die Veranstalter auch eine wichtige Botschaft. „Inklusion ist kein Thema, das nur Menschen mit Behinderung betrifft“, betont Robert Hakel. Das Programm am Hauptplatz und im Landhaushof fällt heuer besonders vielfältig aus. Geplant sind unter anderem Sportstationen, Vorträge, Informationsangebote und künstlerische Aufführungen. Einer der Programmpunkte ist die Performance „Rand oder Mitte“ des AXE Körpertheaters. Auch musikalisch wird einiges geboten: Die steirische Band „Alle Achtung“ tritt live auf.

Graz will Barrieren abbauen

Für die Stadt Graz ist die Veranstaltung Teil einer langfristigen Inklusionsstrategie. Stadträtin Claudia Unger erklärt: „Es gibt eine Inklusionsstrategie, wo festgelegt worden ist, wo Handlungsbedarf besteht.“ Laut ersten Berichten gebe es vor allem bei Verkehr und Wohnbau noch Verbesserungsbedarf. Organisator Armin Gabbichler verweist darauf, dass Inklusion letztlich jeden Menschen betreffen könne: „Inklusion kann jeden betreffen.“

Wetterfestes Event mitten in der Stadt

Damit die Veranstaltung auch bei Sommerhitze oder schlechtem Wetter stattfinden kann, wird am Hauptplatz ein großes wetterfestes Zelt aufgebaut. Zusätzlich soll eine Sprühnebelanlage für Abkühlung sorgen. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenlos. Begleitet wird der Eventtag außerdem von der neuen Kampagne „DU INKLUSIVE“. Fast 50 Menschen zeigen dabei ihr Gesicht, um mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung zu schaffen und stereotype Darstellungen aufzubrechen. Im Mittelpunkt steht dabei eine einfache Botschaft: Inklusion soll im Alltag selbstverständlich werden, für alle Menschen.