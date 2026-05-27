Erste neue Flexity-Straßenbahn fährt jetzt durch Graz

In Graz ist mit heutigem Mittwoch, 27. Mai, die erste neue Flexity-Straßenbahn mit Fahrgästen unterwegs. „Theodora“ bringt mehr Platz, barrierefreie Einstiege und eine neue Stimme in die Öffis.

In Graz hat heute, am 27. Mai 2026, eine neue Zeit für die Straßenbahn begonnen. Die erste Flexity-Garnitur ist offiziell mit Fahrgästen gestartet. Sie trägt den Namen „Theodora“. Benannt ist sie nach Theodora Acham, die gemeinsam mit Inge Steiner im Jahr 1988 als erste Straßenbahnfahrerin der Graz Linien Geschichte schrieb. Damit rollt nun die modernste Straßenbahngeneration der Stadt durch Graz.

Mehr Platz

Die neuen Flexity-Straßenbahnen sind rund 34 Meter lang und damit die längsten Straßenbahnen, die bisher in Graz im Einsatz sind. Bis zu 200 Fahrgäste haben darin Platz. Zum Vergleich: In eine Variobahn passen 145 Personen, in einen Cityrunner 142. Auch bei den Sitzplätzen legt die neue Bim zu: 60 Sitzplätze und 140 Stehplätze stehen zur Verfügung. Dazu kommen sechs Fahrgast-Doppeltüren, die das Ein- und Aussteigen schneller machen sollen.

Barrierefrei fahren

Ein großer Punkt ist die Barrierefreiheit. Die neuen Fahrzeuge haben breite Türen, stufenlose Einstiege und einen durchgehend niederflurigen Innenraum. Das hilft Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad. Die Einstiegshöhe liegt bei 215 Millimetern und ist auf die Grazer Bahnsteige abgestimmt. Auch Klimatisierung, moderne Fahrgastinformationen und große Mehrzweckbereiche sollen die Fahrt angenehmer machen.

Einsatz auf Linien

Zum Start sind bereits acht Flexity-Garnituren in Graz. Sie werden Schritt für Schritt in den Fahrgastbetrieb übernommen. Der Schwerpunkt liegt zuerst auf den stark genutzten Linien 4 und 7. Bis Ende des Jahres sollen die restlichen sieben Fahrzeuge der ersten Lieferung nach Graz kommen. Ab März 2027 folgen weitere 16 bestellte Straßenbahnen. Bis Mitte 2028 sollen damit insgesamt 31 Flexity-Garnituren in Graz unterwegs sein.

©Foto Fischer Die neue Flexity-Straßenbahn „Theodora“ ist seit heute mit Fahrgästen in Graz unterwegs.

Neue Öffi-Stimme

Mit der neuen Straßenbahn ändert sich auch etwas, das viele Grazer seit Jahrzehnten kennen: die Stimme in den Öffis. Rund 30 Jahre lang waren die Durchsagen von Christine Brunnsteiner zu hören. Jetzt übernimmt Simone Koren-Wallis. Ihre Stimme wurde in rund 40 Stunden Studioarbeit digital erfasst. Dadurch können neue Haltestellen, geänderte Hinweise oder aktuelle Informationen künftig schneller eingespielt werden. Die Durchsagen bleiben auf Deutsch und Englisch – erstmals aber mit derselben Stimme in beiden Sprachen.

Viele Tests davor

Bevor „Theodora“ starten durfte, musste die neue Straßenbahn ein umfangreiches Test- und Zulassungsverfahren durchlaufen. In Graz wurden rund 25 Nachtfahrten und etwa 1.800 Testkilometer absolviert. Geprüft wurden unter anderem Bremsen, Sicherheitssysteme, Klimaanlage, Strecken und Lichtraumprofile. Teilweise wurde auch mit einer Vollbeladung von rund 22 Tonnen getestet. Die Bauartgenehmigung wurde am 7. Juli 2025 erteilt, der Antrag auf Betriebsbewilligung am 3. April 2026 gestellt.

Weitere geplant

Im Juni-Gemeinderat soll außerdem der Kauf von weiteren 24 Fahrzeugen beschlossen werden. Die Bestellung ist für Anfang 2027 geplant, die Auslieferung ab Ende 2028. Mitfinanziert werden diese Garnituren über Mittel der Europäischen Investitionsbank. Produziert werden die Flexity-Straßenbahnen im Werk Wien-Donaustadt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagt dazu: „Die neuen Straßenbahnen bieten eine hohe Qualität für unsere Fahrgäste und für die Fahrer.“