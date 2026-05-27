Grazer Manufaktur räumt bei europäischen Chili-Awards ab

Graz ist für Backhendl, Buschenschank-Kultur, Kürbiskernöl und starke regionale Lebensmittel bekannt. Jetzt kommt auch Chiliöl aus der steirischen Landeshauptstadt auf die europäische Bühne. Die unabhängige Manufaktur CZILLI von Carina und Christof Ziegler wurde bei den European Hot Sauce Awards 2026 gleich viermal ausgezeichnet. Besonders stark: CZILLI Orient holte Gold in der Kategorie Asian Style Chili Sauce. CZILLI Classic gewann Gold in der Kategorie Chili Oil. Dazu kamen Bronze für CZILLI Scovilli, ebenfalls in Chili Oil, und Bronze für CZILLI Steirer in der Kategorie Freestyle.

Handgemacht in Graz

CZILLI steht für handgemachte Chiliöle mit Crunch aus Graz. Die Gewürzmischung wird sorgfältig vorbereitet, das Öl heiß aufgegossen und alles von Hand abgefüllt. So entsteht ein Chili Crunch mit Aroma, Schärfe und Umami im Glas. Wo es möglich ist, setzt die Manufaktur auf die Steiermark. Verpackung und Etiketten kommen von Etivera aus der Region. Das Rapsöl stammt aus der Ölmühle Esterer in Graz. Für CZILLI Steirer werden Kürbiskerne von steirischen Bauern verwendet. Carina und Christof Ziegler sehen die Auszeichnungen als Bestätigung: „Wir wollten mit CZILLI von Anfang an zeigen, dass Chiliöl mehr sein kann als Schärfe. Es geht um Crunch, Tiefe, Umami, gute Zutaten und eine klare kulinarische Handschrift. Zweimal Gold und zweimal Bronze bei einem europäischen Wettbewerb sind für uns eine starke Bestätigung, und ein Zeichen, dass eine kleine Manufaktur aus Graz international mithalten kann.“

©CZILLI Carina und Christof Ziegler von der Grazer Chiliöl-Manufaktur CZILLI.

Gold für zwei Sorten

Das ausgezeichnete CZILLI Classic ist das Originalrezept und Herzstück der Marke. Es wird als knuspriges Chiliöl mit Schärfe, Crunch, Umami und aromatischer Gewürztiefe beschrieben. CZILLI Orient ist von orientalischer und asiatischer Küche inspiriert und setzt auf gerösteten Sesam, Sesampaste, ausgewählte Gewürze, Umami und angenehme Schärfe. Nathan Austin, Tasting Editor von Republic of Heat, sagt dazu: „Chili Oil und Asian Style Chili Sauce verlangen einer Manufaktur völlig unterschiedliche Dinge ab, und CZILLI hat in beiden Kategorien blind Gold geholt. CZILLI Orient ist aufgebaut auf geröstetem Sesam, Sesampaste und ausgewählten Gewürzen über Umami und einer gut dosierten Schärfe, und Gold in Asian Style aus einer Grazer Küche zu holen, ist ein ganz bewusstes Ergebnis.“

©CZILLI CZILLI Classic holte Gold in der Kategorie Chili Oil. ©CZILLI CZILLI Orient holte Gold in der Kategorie Asian Style Chili Sauce.

Bronze mit Schärfe

Auch die weiteren beiden ausgezeichneten Sorten zeigen die Bandbreite der Grazer Manufaktur. CZILLI Scovilli ist die schärfere Schwester von CZILLI Classic. Sie setzt auf Chilis mit höherem Scoville-Wert und richtet sich an alle, die Crunch und Schärfe stärker wollen. CZILLI Steirer bringt den regionalen Zugang ins Glas. Hier treffen steirische Kürbiskerne auf Chiliöl, Crunch und Würze. Damit übersetzt die Sorte die steirische Speisekammer in ein modernes Freestyle-Format.

Über 200 Saucen bei den European Hot Sauce Awards 2026 verkostet

Bei den European Hot Sauce Awards 2026 wurden mehr als 200 Saucen aus ganz Europa blind verkostet. Bewertet wurde nach fünf Kriterien durch ein gemischtes Panel aus Köchinnen und Köchen, Sommeliers, Kritikerinnen, Kritikern und Chili-Spezialisten.