A9 bei Schwarzlsee: Auto krachte im Baustellenbereich gegen LKW

Auf der A9 bei Schwarzlsee kam es Mittwochnachmittag, dem 27. Mai, im Baustellenbereich zu einem Unfall. Ein PKW stieß gegen einen LKW. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Mittwoch um 14.16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten zu einem Verkehrsunfall auf die A9 alarmiert. Der Unfall passierte auf Höhe Schwarzlsee in Fahrtrichtung Linz. Besonders heikel: Die Kollision ereignete sich im Baustellenbereich. Ein Wagen kollidierte dort mit der linken Heckseite eines LKW. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Für die Einsatzkräfte ging es danach vor allem darum, die Fahrbahn wieder frei zu machen.

Niemand verletzt

Trotz des Zusammenstoßes gibt es gute Nachrichten: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei, Rotes Kreuz, Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Feuerwehr Unterpremstätten war mit RLF Unterpremstätten und LKW Unterpremstätten vor Ort. Nach rund 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken. „Unsere Aufgabe beschränkte sich auf das Freimachen der Verkehrswege. Verletzt wurde niemand“, so die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten abschließend.