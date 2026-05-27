GAK holt Peter Michorl ablösefrei nach Graz

Der GAK 1902 hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Mit Peter Michorl kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler zum Grazer Stadtklub. Der 31-Jährige wechselt ablösefrei von Atromitos Athen nach Graz. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2028.

Michorl bringt viel Erfahrung mit

Michorl bringt eine beachtliche Laufbahn mit. Von der U9 weg durchlief er alle Jugendmannschaften der Wiener Austria. Im Jahr 2014 wechselte er zum LASK in die 2. Liga. Dort blieb er zehn Jahre, feierte den Aufstieg und spielte mit den Linzern auch in mehreren europäischen Bewerben.

Stark als Vorbereiter

Für den LASK kam Michorl auf 351 Spiele. Dabei war er an 130 Treffern direkt beteiligt. Besonders stark zeigte er sich als Vorbereiter: In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 legte er jeweils 20 Treffer auf. Im Sommer 2024 wagte der Wiener dann den Schritt ins Ausland zu Atromitos Athen.

Rückkehr nach Österreich

In Griechenland spielte Michorl zwei Saisonen lang im Oberhaus. Mit Atromitos Athen konnte in beiden Jahren die Klasse gehalten werden. In 64 Pflichtspielen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler drei Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Nun zieht es ihn zurück nach Österreich und zwar ins rote Graz.

Freude beim GAK

Michorl selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwer gefallen. Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potential. Ich bin extrem ehrgeizig und hungrig auf diese Aufgabe und freue mich schon darauf, im roten Trikot auflaufen zu dürfen und die Fans zu erleben.“ Auch Sportdirektor Tino Wawra zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz“