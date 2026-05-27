Neues Sturm-Zentrum: Land zahlt bis zu 4,8 Millionen dazu

In Graz-Puntigam wächst gerade ein großes Zukunftsprojekt für den SK Puntigamer Sturm Graz. Auf einem 32.000 Quadratmeter großen Areal entsteht ein neues Trainings- und Nachwuchszentrum. Dort sollen künftig Jugend, Akademie und Damenfußball bessere Bedingungen bekommen. Das Land Steiermark unterstützt das Projekt mit maximal 4,8 Millionen Euro. Beschlossen werden soll die Förderung am morgigen Donnerstag, dem 28. Mai 2026, in der Regierungssitzung. Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und den Akademie- sowie Frauenfußballbetrieb zu stärken.

Für junge Talente

Sturm Graz betreibt gemeinsam mit dem Gesellschafter „Steirischer Fußballverband“ und dem Ausbildungs- sowie Infrastrukturpartner HIB Liebenau die Steirische Fußballakademie. Dorthin können talentierte Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler aus allen Vereinen für eine vierjährige Ausbildung entsendet werden. Mit dem neuen Zentrum sollen diese jungen Talente künftig noch besser trainieren können. Auch der Frauenfußball soll davon profitieren. Der Verein zählt seit Jahren zu den Vorreitern im österreichischen Frauenfußball und in der steirischen Jugendförderung.

Startschuss gefallen

Der offizielle Startschuss für das neue Trainings- und Nachwuchszentrum fiel bereits am 20. November 2025. Damals wurde in Graz-Puntigam der Spatenstich gefeiert. In den kommenden Monaten soll dort eine moderne und nachhaltige Trainingsanlage entstehen. Geplant sind unter anderem ein Naturrasenplatz und ein Kunstrasenplatz, beide mit Flutlicht. Dazu kommen ein kleinerer Trainingsplatz, eine Tribüne, ein Turnsaal mit Kunstrasen, mehrere Lagerräume und eine Kantine. Fertig sein soll das Zentrum im Oktober 2026.

„Wichtiger Schritt“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) spricht von einem „Leuchtturmprojekt“ für den steirischen Fußball. „Der SK Puntigamer Sturm Graz ist zweifellos ein Aushängeschild des steirischen und österreichischen Fußballs. Auch im Damen- und Nachwuchssport prägt die Sturm-Familie die steirische Sportlandschaft mit – und dafür braucht es optimale Trainingsbedingungen“, sagt Kunasek. Auch Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Wer schon einmal gesehen hat, mit wie viel Einsatz und Begeisterung beim SK Sturm Graz gearbeitet wird, weiß, wie wichtig gute Rahmenbedingungen sind. Genau die schafft dieses neue Trainingszentrum in Puntigam – für den Nachwuchs genauso wie für den Frauenfußball.“

© Land Steiermark/Binder Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrat Karlheinz Kornhäusl unterstützen das neue Sturm-Trainingszentrum in Puntigam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 16:29 Uhr aktualisiert