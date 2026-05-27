Gelber Pkw erfasst Fußgänger in Graz und fährt weiter – lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochvormittag, dem 27. Mai 2026, kam es in Graz-Gries zu einem schweren Verkehrsunfall. Passiert ist der Unfall gegen 10.06 Uhr im Bereich auf der Tändelwiese/Herrgottwiesgasse/Puchstraße. Dort befand sich ein 62-jähriger Fußgänger auf einer Verkehrsinsel nördlich der Trafik. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann im Bereich der dortigen Taxiparkplätze von einem gelben Wagen erfasst worden sein. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang noch unklar. Der Lenker oder die Lenkerin des beteiligten Fahrzeuges setzte die Fahrt nach dem Unfall fort. Der 62-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Das Rote Kreuz brachte ihn nach der Erstversorgung in das LKH Graz.

Hinweise erbeten

Da der Bereich zur Unfallzeit stark frequentiert war, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Landespolizeidirektion Steiermark ersucht mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden: „Da der Bereich zur genannten Uhrzeit stark frequentiert war, ersucht die Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gelben PKW bzw. zur fahrzeuglenkenden Person geben können, sich bei der Verkehrsinspektion, Tel. Nr.: 059 133/654110, zu melden“.