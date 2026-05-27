Grazer Öffis haben eine neue Stimme

In Graz klingt Bus- und Bimfahren ab 27. Mai anders: Simone Koren-Wallis spricht künftig die Durchsagen. Möglich macht das eine neue digitale Technik.

Wer in Graz mit Bus oder Bim unterwegs ist, kennt sie: die Stimme, die Haltestellen, Hinweise und Infos durch den Wagen schickt. Ab 27. Mai 2026 klingt dieser Alltag nun anders. Dann ist Simone Koren-Wallis aus der Kommunikationsabteilung der Stadt Graz in den Fahrzeugen zu hören. Viele Grazer kennen ihre Stimme bereits als Stimme der Stadt Graz.

©Stadt Graz/Fischer Simone Koren-Wallis wird ab 27. Mai 2026 zur neuen Stimme in den Grazer Bussen und Straßenbahnen.

Digital erfasst

Damit nicht jede neue Durchsage extra im Tonstudio aufgenommen werden muss, wurde ihre Stimme digital erfasst. Dafür standen rund 40 Stunden Studioarbeit am Plan. Tausende Sätze wurden aufgenommen, um daraus eine vielseitige Sprachbasis zu machen. So können neue Haltestellen, geänderte Infos oder Hinweise künftig rascher eingepflegt werden. Die neuen Durchsagen sollen klarer und gleichmäßiger klingen. Gleichzeitig soll die Stimme menschlich, sympathisch und mit Grazer Sprachfärbung vertraut bleiben. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Verständlichkeit, etwa wenn die Fahrzeuge voll sind oder es während der Fahrt lauter wird. Deutsch und Englisch bleiben weiterhin im Einsatz, erstmals aber mit derselben Stimme.

Abschied nach 30 Jahren

Mit dem Wechsel endet auch eine lange Ära. Rund 30 Jahre lang begleitete die Stimme der ehemaligen ORF-Fernsehmoderatorin Christine Brunnsteiner die Fahrgäste der Graz Linien. Für viele gehörte sie so selbstverständlich zum Öffi-Alltag wie das Warten an der Haltestelle. Ihre Stimme prägte Generationen von Fahrgästen.

„Die Stimme in unseren Fahrzeugen begleitet täglich tausende Menschen durch Graz“

Die Holding Graz orientierte sich bei dem Projekt an internationalen Beispielen wie den Wiener Linien oder der Deutschen Bahn, technischer Partner war die Acapela Group. Holding-Graz-CEO Gert Heigl sagt: „Ob am Weg zur Arbeit, zur Schule oder nach Hause – die Stimme in unseren Fahrzeugen begleitet täglich tausende Menschen durch Graz. Mit der neuen digitalen Lösung schaffen wir ein modernes, flexibles und zugleich vertrautes Informationssystem für unsere Fahrgäste.“ Holding Graz-Vorstand Mark Perz ergänzt: „Die Stimme in Bus und Straßenbahn ist weit mehr als eine Durchsage – sie gehört für viele Grazerinnen und Grazer ganz selbstverständlich zum Alltag. Mit Simone Koren-Wallis und der neuen Technologie gehen wir einen innovativen Schritt in die Zukunft der Fahrgastinformation. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Christine Brunnsteiner für ihr langjähriges Engagement und ihren besonderen Beitrag zum öffentlichen Verkehr in Graz. Sie hat den Klang der Graz Linien über Jahrzehnte mitgeprägt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 17:13 Uhr aktualisiert