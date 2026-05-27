Sprayen erlaubt: Jugendliche gestalten Grazer Hauswand

Am Lendkai in Graz wird es bunt: Zwölf Jugendliche gestalten beim GWS-Spray-Workshop eine Gebäudemauer. Dabei geht es um Kreativität, Gemeinschaft und den richtigen Umgang mit fremdem Eigentum.

Zwölf Jugendliche dürfen am Lendkai eine echte Gebäudemauer besprühen - legal, kreativ und mit einer klaren Botschaft: Zuhause bedeutet mehr als nur vier Wände.

Zwölf Jugendliche dürfen am Lendkai eine echte Gebäudemauer besprühen - legal, kreativ und mit einer klaren Botschaft: Zuhause bedeutet mehr als nur vier Wände.

Eine Wand, zwölf Jugendliche und jede Menge Farbe: Am Freitag, dem 29. Mai 2026, startet am Lendkai 89/89a in Graz ein besonderes Projekt. Die GWS lädt im Rahmen ihres 75-jährigen Firmenjubiläums zu einem zweitägigen Graffiti-Workshop ein. Der Titel passt dabei ziemlich gut: „einWANDfrei“. Denn hier wird nicht heimlich gesprayt, sondern ganz offiziell gestaltet.

Von der Skizze zur Wand

Bevor die Spraydosen zum Einsatz kommen, wird erst einmal geplant. Bereits am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, bekommen die Teilnehmer eine Einführung in die Grundlagen des Graffiti. Gemeinsam überlegen sie erste Ideen und fertigen Skizzen an. Am Tag darauf werden die Entwürfe dann unter Anleitung auf die Gebäudemauer gebracht.

Künstler hilft mit

Begleitet wird der Workshop vom Spray-Art-Künstler Christoph Zeugswetter, besser bekannt als Monsieur Schabernack. Er unterstützt die Jugendlichen dabei, ihre Ideen auf die Wand zu bringen. Das zentrale Thema lautet „Zuhause – ein Leben lang“. Genau dieses Gefühl soll aus Sicht der Jugendlichen sichtbar werden.

Mehr als Farbe

Hinter dem Projekt steckt aber mehr als ein kreativer Nachmittag. Die GWS will damit das Bewusstsein für fremdes Eigentum und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem öffentlichen Raum stärken. Gleichzeitig sollen junge Talente gefördert werden. Die Wand wird damit nicht nur bunter, sondern auch zu einem Zeichen für Gemeinschaft und Beteiligung.