Graz99ers ziehen Traumlose in der Champions Hockey League

Die Moser Medical Graz99ers haben bei der Auslosung zur Champions Hockey League 2026/27 ein echtes Traumlos erwischt. Nach sieben Jahren Pause sind die Grazer wieder dabei und das erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte. In Zürich wurde am Rande der Eishockey-WM gelost. Die Graz99ers waren in Topf 2 gesetzt. Danach ging alles schnell: Sechs Gegner standen fest.

Starke Heimspiele

Im Merkur Eisstadion dürfen sich die Fans auf bekannte Namen freuen. Der HC Fribourg-Gottéron kommt nach Graz – der aktuelle Schweizer Meister und Spengler-Cup-Sieger des Vorjahres. Auch die Bordeaux Boxers, der französische Champion, spielen in Graz. Dazu kommt Saipa Lappeenranta aus Finnland. Sportdirektor Philipp Pinter war nach der Auslosung zufrieden: „Viel besser, viel attraktiver hätte es für uns nicht kommen können.“

Kracher in Berlin

Besonders viel Spannung bringt das Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin. Die Berliner sind frischgebackener DEL-Meister und holten in den letzten sechs Jahren fünf Titel. Gespielt wird in der Uber Arena, die Platz für 14.200 Fans bietet. Auch abseits der Eisfläche steckt Brisanz drin: Berlin hatte erst versucht, Graz-Head-Coach Dan Lacroix nach Deutschland zu holen. Präsident Herbert Jerich sagt dazu: „Berlin wird natürlich ein ganz spezielles Spiel, alleine schon für Dan (Head Coach Dan Lacroix, Anm.).“

„Nicht verstecken“

Bei den Graz99ers ist die Vorfreude groß. Präsident Herbert Jerich sieht sein Team bereit für die Aufgabe: „Ein Gegner aus Deutschland, einer aus der Schweiz, was wollen wir mehr?“ Besonders auf Fribourg blickt er mit Spannung: „Und einen Schweizer Meister sehen wir in Graz nicht jeden Tag.“ Gleichzeitig gibt er sich kämpferisch: „Mit allen anderen Teams sehe ich uns durchaus auf Augenhöhe. Verstecken müssen wir uns jedenfalls nicht.“

Termine folgen

Die Regular Season wird an sechs Doppelspieltagen gespielt. Vier davon finden in den ersten beiden September-Wochen statt, zwei weitere im Oktober. Die ersten Spieltage sind am 3./4. September, die letzten am 13./14. Oktober geplant. Ab 10. November geht es mit dem Achtelfinale weiter. Der genaue Spielplan wird jetzt zwischen den Teams abgestimmt und soll innerhalb der nächsten zwei Wochen feststehen.