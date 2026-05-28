Seit fast 40 Jahren Partner: Graz und Maribor planen Festakt

Graz und Maribor rücken noch enger zusammen: Im Kunsthaus wurde über neue gemeinsame Projekte gesprochen. 2027 soll die Städtepartnerschaft mit einem Festakt gefeiert werden.

Graz und Maribor liegen nicht weit voneinander entfernt und verbindet schon lange mehr als nur die Nähe. Seit 1987 sind die beiden Städte offiziell Partnerstädte. Jetzt laufen bereits die Vorbereitungen für einen gemeinsamen Festakt im kommenden Jahr. Am Dienstag, dem 26. Mai 2026, trafen sich Vertreter der beiden Städte im Kunsthaus Graz. Bei der Veranstaltung ging es um mögliche weitere gemeinsame Aktivitäten und eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Graz und Maribor.

Stadt vorgestellt

Maribors Bürgermeister Aleksander Saša Arsenovič präsentierte seine Stadt als interessanten Wirtschaftsraum. Dabei sprach er auch über den Innovationsgeist, der in Maribor eine wichtige Rolle spielt. Aktuell werde dort gerade ein neues Kulturzentrum errichtet. Auch Maribors Bedeutung rund um Wein hob der Bürgermeister hervor. Stolz erklärte er: „Wir sind europäische Weinhauptstadt.“ Die Veranstaltung zeigte damit auch, welche Themen Maribor in Zukunft noch stärker nach außen tragen will.

Erinnerungen geteilt

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) freute sich über den Austausch mit ihrem Amtskollegen. Sie bedankte sich und sprach offen über ihre persönlichen Erinnerungen an Maribor: „Ich habe gute Erinnerungen an die Stadt. Als Sechsjährige war ich schon mit meinen Eltern dort im Kino. Am Hauptplatz gab es ein Geschäft für Häuslbauer-Bedarf. Da haben wir oft eingekauft. Ich erinnere mich gut daran“, schmunzelte die Bürgermeisterin. Damit wurde beim Treffen nicht nur über Wirtschaft und Zusammenarbeit gesprochen. Es ging auch um persönliche Verbindungen, gemeinsame Geschichte und die Nähe zwischen den Menschen beider Städte.

Dank an Österreich

Arsenovič erinnerte bei der Veranstaltung auch an eine wichtige Zeit in der Geschichte Sloweniens. Er bedankte sich ausdrücklich bei Österreich: „Vor 35 Jahren, als wir unsere Selbstständigkeit errungen haben, haben uns die Österreicher:innen im Rahmen von ‚Nachbar in Not‘ geholfen. Das vergessen wir nicht.“ Beide Bürgermeister bezeichneten die Veranstaltung als „Blick zu den Nachbarn“. Einig war man sich auch darin, dass das Treffen ein gelungener Auftakt für die Feierlichkeiten im Jahr 2027 war.