Footvolley-EM bringt Strandfeeling auf den Grazer Freiheitsplatz

Mitten in Graz wird der Freiheitsplatz am Wochenende zur Sand-Arena: Europas beste Footvolley-Spielerinnen kämpfen um den EM-Titel. Der Eintritt ist frei und Mitmachen ist auch möglich.

Wer am 30. und 31. Mai über den Grazer Freiheitsplatz spaziert, könnte kurz glauben, falsch abgebogen zu sein: Dort, wo sonst Innenstadttrubel herrscht, fliegen am Wochenende Bälle über den Sand. Die Thumfort Footvolley Europameisterschaft der Frauen bringt Europas Top-Spielerinnen mitten nach Graz. Offiziell eingeläutet wurde das Sportwochenende am Mittwoch, dem 27. Mai, bei einer Pressekonferenz. Mit dabei waren unter anderem Benedikt Hofmann-Wellenhof, Geschäftsführer von bolao und Präsident von Footvolley Austria, Vertreterinnen der Stadt Graz, Hauptsponsor Thumfort sowie die amtierende Europameisterin Yosy Silva aus Spanien.

©bolao GmbH v.l.: Wolfgang Thumfort (Hauptsponsor der Footvolley Events), Yosy Silva (Footvolley Europameisterin 2025, Spanien), Theresa Thumfort (Hauptsponsor der Footvolley Events), Gemeinderätin Anna Slama, Benedikt Hofmann-Wellenhof (Geschäftsführer bolao, Präsident Footvolley Austria), Gemeinderätin Marion Kreiner.

Pikantes Duell

Schon die Gruppenauslosung hatte es in sich. Titelverteidigerin Yosy Silva trifft in Gruppe B ausgerechnet auf ihre frühere Partnerin Itziar Cid. Die Spanierin nimmt es mit Humor: „It is strange to play against Itzi“, lacht sie. Silva geht mit ihrer aktuellen Partnerin Keyla Faria als große Favoritin ins Turnier. Ganz leicht soll es für die beiden aber nicht werden: Als stärkste Konkurrenz gelten die Österreicherinnen Antonia Missethan und Julia Sauer-Rauch. Ein heißes Finale ist also durchaus drinnen.

©bolao GmbH Die Gruppen für die Footvolley-EM der Frauen wurden in Graz ausgelost – gespielt wird am Wochenende mitten am Freiheitsplatz.

Sport für alle

Für Graz ist die bolao Arena mehr als nur ein Spielfeld auf Zeit. Gemeinderätin Marion Kreiner betonte in Vertretung für Stadträtin Claudia Unger sowie Stadtrat Kurt Hohensinner (beide ÖVP) die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Grazer. Denn die Arena wird nicht nur für Footvolley genutzt. Auch andere Beachsportarten wie Roundnet oder Beachvolleyball finden dort Platz. Gemeinderätin Anna Slama (Grüne) hob in Vertretung für Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner zudem die ehrenamtliche Organisation hervor. Öffentlicher Raum werde so neu gedacht und gut genutzt.

Eintritt bleibt frei

Wer zuschauen möchte, braucht kein Ticket. Der Eintritt ist während des gesamten Events frei. „Das Event ist nichts Exklusives, das ist uns ganz wichtig“, betont Hofmann-Wellenhof. Ziel ist es, neue Leute und besonders den Nachwuchs für den Beachsport zu begeistern. Dass das gelingt, zeigt auch der Schulcup: Mit 33 teilnehmenden Teams zählt er mittlerweile zu den größten Turnieren der Eventreihe. Die Finalspiele steigen am 31. Mai ebenfalls in der bolao Arena am Freiheitsplatz.

©bolao GmbH Bei freiem Eintritt warten am Freiheitsplatz Footvolley, DJ, Bar, Biergarten und Mitmachaktionen auf die Besucher.

Schnuppern erlaubt

Auch abseits der EM können Interessierte selbst in den Sand steigen. Am 28. Mai findet von 16 bis 17.30 Uhr wieder das kostenlose „Footvolley für Alle“ direkt in der bolao Arena statt. Dort kann man den Sport einfach ausprobieren. Hauptsponsor Thumfort ist bereits zum vierten Mal beim Beachsport in Graz dabei. Theresa Thumfort bringt die Stimmung rund um das Event so auf den Punkt: „Wir sind schon wie eine kleine Familie geworden und es ist immer wieder schön, hier zu sein.“