„Heavysaurus“ rocken das Grazer Augartenfest bei freiem Eintritt

Dinosaurier mit E-Gitarren, internationale Musikacts und tausende Besucher mitten in Graz: Das Augartenfest 2026 setzt heuer auf ein besonders buntes Programm. Vor allem ein Auftritt sorgt bereits jetzt für große Aufmerksamkeit.

Das Grazer Augartenfest geht heuer mit einem besonders auffälligen Musikprogramm an den Start. Am 20. Juni verwandelt sich der Augarten wieder in eine große Open-Air-Festzone, mit Live-Musik, Kinderprogramm und internationalen Acts. Für besonderes Aufsehen sorgt dabei die deutsche Kinder-Metalband Heavysaurus.

Dino-Metal mitten in Graz

Die Musiker treten in Dinosaurierkostümen auf und kombinieren harte Gitarrenriffs mit kindgerechten Songs. Genau das macht Heavysaurus seit Jahren zu einem Phänomen im deutschsprachigen Raum. Mit Liedern wie „Wie kann man so stinken“ begeistert die Band Kinder und Eltern gleichermaßen. Beim Augartenfest treten Heavysaurus um 15 Uhr auf der Bühne der Kinderfreunde auf, bei freiem Eintritt.

Kinderfreunde feiern großes Bühnen-Comeback

Die Kinderfreunde kehren heuer erstmals seit Jahrzehnten mit einer eigenen großen Bühne zum Augartenfest zurück. Bereits ab Mittag gibt es ein umfangreiches Familienprogramm mit Zaubershow, Theater und Mitmachaktionen für Kinder. Auch Radio Soundportal spielt heuer wieder eine zentrale Rolle beim Fest und feiert gleichzeitig ein Jubiläum. Seit mittlerweile 25 Jahren organisiert der Grazer Radiosender eine eigene Bühne im Augarten. Zum Jubiläum kommt mit Dub FX ein international bekannter Hauptact nach Graz. Der australische Beatboxer und Straßenmusiker zählt seit Jahren zu den bekanntesten Live-Performern der Szene. Gemeinsam mit Saxofonist Mr. Woodnote soll er am Abend für Festivalstimmung sorgen.

Zahlreiche Bands und großes Rahmenprogramm

Neben Dub FX und Heavysaurus stehen auch Velvet Wasted, Ankathie Koi, Baits, Chris Magerl & The Burning Flags sowie Singer-Songwriter Ansa Sauermann auf dem Programm. Insgesamt treten mehr als zehn Musikgruppen auf. Dazu kommen rund 30 Standln und hunderte Sitzplätze im gesamten Parkgelände. Organisiert wird das Augartenfest erneut vom Verein „Vorwärts Jakomini“. Die Veranstalter betonen, dass das Fest bewusst offen gestaltet bleibt: Besucher dürfen auch eigenes Essen und Getränke mitbringen.